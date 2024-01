¿Quién es Quique Niza? El candidato del Benidorm Fest que sale en 'UPA Next' y en el musical 'Grease'

El candidato tapado —y el benjamín porque solo tiene 20 años— del Benidorm Fest llega al certamen con una potente balada “liberadora” titulada Prisionero. “Es como me gusta a mí, que empiece soft y de repente haga boom y lo pete ahí. La canción es bonita y yo quiero que la gente se pueda sentir identificada con lo que cuenta y que conecte con ella”, contaba el cantante Quique Niza sobre su propuesta.

La canción se gestó durante el camp de composición que organizó RTVE a finales de verano y del que Niza fue uno de los alumnos: “Fue una experiencia maravillosa. Yo aprendí muchísimo esos tres días. En esos tres días hicimos seis temas. Absorbí mucho, en plan esponja, y tuvimos la suerte de que salió un tema que está hoy aquí”.

Sobre la puesta en escena, poca duda cabe de que su amplia experiencia en musicales será la que guíe la actuación. “Va a ser única. Nunca se ha llevado algo así al Benidorm Fest. Rompedora desde luego”, revelaba seguro de sus posibilidades en directo sobre el escenario.

De 'Grease' al sueño de Eurovisión pasando por 'UPA Next'

Quique González —porque ese es su verdadero nombre que sustituyó por Niza para no confundirse con el cantante que se llama así— debuta en el concurso de la ciudad alicantina como cantante. Porque, aunque lleva desde los 10 subido a los escenarios, su experiencia es en musicales.

Su carrera despegó en la Gran Vía madrileña, con el papel de Kurt Von Trapp en Sonrisas y Lágrimas, y partir de ahí encadenó varias producciones infantiles y con 12 años participó en las audiciones de La Voz Kids.

Uno de sus grandes hitos como artista de musicales fue su papel protagonista de Danny Zuko en el musical Grease —con el que aún está haciendo gira por España—, aunque la posibilidad de dedicarse a la música nunca la ha eliminado de su cabeza.

“Yo soy cantante y toco el piano, compongo, me gusta grabarme mis maquetillas, sacar mis discos algún día… También me gusta mucho el mundo audiovisual, la grabación, etc. Intento tocar un poco todos los palos”, contaba en una entrevista a la revista Hoy Magazine. En ella también confesaba su deseo de dedicarse a la interpretación: “Mi sueño sería trabajar como actor, pero siempre pudiendo compatibilizarlo con otras cosas”.

Y como actor ya ha trabajado. Quique fue uno de los nuevos rostros que se incorporaron a UPA Next, la secuela de UPA Dance, en Atresmedia, donde daba vida a Omar, un chico que “trabaja en Mercamadrid para apoyar económicamente a su familia” y tiene un gran talento para la danza.

Además, ha participado en las dos temporadas de la serie protagonizada por Blanca PortilloDías mejores dando vida a Álvaro Pardo, uno de los hijos de los pacientes de una terapia para padres que viven el duelo de la muerte de sus parejas.

Desde el pasado 12 de noviembre, Quique González vive embarcado en otro de los grandes proyectos de su vida, defender a muerte su canción Prisionero en la tercera edición del Benidorm Fest.

Este será el punto de partida oficial de su carrera en solitario como cantante, de la que empezó a tomar conciencia con el lanzamiento de su primer single, Ardo, en abril del año pasado. ¿Eurovisión? “Hombre, sería una locura. Puede ser precioso, es una canción muy de mi estilo y llevar ese estilo fuera de España sería una maravilla”.