Quién es Yahritza y su Esencia, el grupo que colabora con Rosalía en 'La Perla'

Con el lanzamiento de LUX, muchos fans han cogido La Perla como lema de despecho y desamor contra sus decepciones amorosas. Sin embargo, a pesar de que muchos la canten y publiquen, pocos conocen quién es la voz que acompaña a Rosalía en esta colaboración.

La banda Yahritza y su Esencia es quien canta con Rosalía en este tema, un grupo formado por tres hermanos que empezaron en la música muy jóvenes. Sus miembros, Yahritza —18 años—, Armando —26 años— y Jairo —20 años—, son estadounidenses de padres originarios de México, por lo que en su música puede verse la influencia de ambas culturas.

Algunos de sus mayores éxitos han sido Frágil —su exitosa colaboración con Grupo Frontera—, Soy el Único y Esta Noche, todas ellas con entre 70 y 525 millones de escuchas.

Sus orígenes

Como muchos otros artistas, Yahritza y su Esencia es una banda que surgió de la nada y se popularizó gracias a las redes sociales. Antes de la música, los artistas ayudaban a su familia recogiendo frutas desde el amanecer en el valle de Yakima, en el estado de Washington. Sus padres habían cruzado la frontera de México para buscar mejores oportunidades, pero su vida seguía siendo dura, por lo que los hermanos hacían uso de la música y una guitarra familiar como forma de desconexión.

En 2022, les llegó su momento de suerte cuando se hizo viral un vídeo que subió Yarizha cantando su canción Soy el único. Este tema ganó atención gracias a la voz dulce de Yarizha —de apenas 14 años— y el tono intimista del mismo. Gracias a este éxito, lograron un contrato discográfico con Lumbre Music y publicaron su primer EP, Obsessed, consolidándose de esta forma como banda.

¿Qué tipo de música hacen?

La música que crean se enmarca principalmente dentro del regional mexicano y se caracteriza por ser canciones breves, tener voces quebradas y hacer uso de un estilo íntimo y casi artesanal. Al igual que otros grandes del género, la temática de sus letras está centrada en su experiencia personal: la migración, la familia, el amor que no eres capaz de alcanzar, el orgullo y el dolor de crecer lejos de una patria que no se conoció.

En cuanto a sus integrantes, Yahritza es la voz y toca la guitarra acústica, Armando la docerola —una guitarra de doce cuerdas típica del regional mexicano— y Jairo el bajo acústico. Con esta combinación, la banda se sitúa entre el sierreño —un estilo del regional con formato acústico (guitarras y bajo) y voz muy presente— y el estilo de los corridos actuales.

Sus mayores éxitos

Algunos de sus mayores éxitos en su carrera fue su colaboración Frágil con Grupo Frontera en 2023, que incrementó su presencia en radios y listas, o sus nominaciones a Mejor Artista Nuevo y a Mejor Álbum Norteño con su primer disco en 23ª edición de los Latin Grammy, que les hicieron situarse en el panorama del regional mexicano.

Una polémica gastronómica

Sin embargo, hasta día de hoy muchos mexicanos tienen cancelados a la banda a raíz de unas declaraciones en las que no hablaban demasiado bien de México. Este hecho les hizo perder un gran número de seguidores en redes sociales, aunque eso no les impidió seguir creciendo en otros países de Latinoamérica y llegar incluso a ser tenidos en cuenta por Rosalía.

“No me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más donde vivimos. Allá en Washington le dan una sazón que sí pica y está bueno”, declaró Armando. Sus hermanos también tuvieron palabras desafortunadas del estilo, e incluso comentaron que el ruido de los coches en Ciudad de México era muy molesto.

Estas declaraciones tuvieron lugar a inicios de 2023, pero volvieron a circular en redes después de que confesaran en el pódcast Agushto Papa que no les gustaba la capital mexicana, pues fue el lugar en el que más trabajo les costó que aceptaran su música.

A pesar de que poco después trataron de apaciguar las aguas, estas declaraciones afectaron indudablemente su carrera, afectando al rendimiento de su colaboración con Banda MS, Solo que lo dudes. Además, tuvieron que eliminar su imagen de los carteles promocionales de un festival y tuvieron que cancelar varias fechas de su gira The Obsessed Tour en Estados Unidos como en Ciudad de México. El colofón de este problema ocurrió en el Grito de Independencia el 15 de septiembre de 2025, donde fueron abucheados y no pudieron tocar más de cinco minutos.