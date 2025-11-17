El 'cabrón' que dice Rosalía en 'LA PERLA' no se pudo escuchar durante su actuación en el programa de Jimmy Fallon

Rosalía cantó LA PERLA en su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y, para que el público estadounidense no se perdiese detalle de la letra de su tiradera, el programa subtituló su actuación.

La canción, un traje a un ex (¿ficticio?), sonó por primera vez en directo en el programa aunque no se escuchó toda la letra. Durante la actuación de Rosalía sonó un pitido cuando la cantante otorga la medalla olímpica de oro al más cabrón al destinatario del tema. En los subtítulos también se reflejó esta censura en forma de asteriscos. En ese momento de la canción, se pudo leer en la pantalla Gold metal in being a mother*** para omitir la expresión motherfucker (maldito cabrón).

Rosalía canta 'LA PERLA' en el programa de Jimmy Fallon. | YouTube

No fue la única parte de la letra que experimentó cambios durante la actuación de Rosalía. La frase El mayor desastre mundial se tradujo como World-class ****up y se pusieron asteriscos para eliminar de pantalla la expresión fuck-up (error garrafal).

Rosalía, durante su actuación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon | YouTube

Pese a los asteriscos y los pitidos, el público y los telespectadores captaron el mensaje de Rosalía que también reflejó el desprecio a ese ex con sus gestos, su puesta en escena y su vestimenta. Así, lució un vestido blanco de novia en su actuación y empezó subida a una cama con forma de tarta nupcial hecha con colchones de infidelidad que recordaba a la de La princesa y el guisante. De hecho, cuando bajó de esta cogió con la mano una perla como si fuese el guisante de la tarta clásica.