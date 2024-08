Quiénes son los cinco nuevos teloneros de Taylor Swift para 'The Eras Tour'

El The Eras Tour de Taylor Swift está siendo uno de los fenómenos musicales del año. Los pasados 29 y 30 de mayo de 2024, la artista estadounidense ofreció dos conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, que fueron multitudinarios y de lo más comentado en las redes sociales.

En esta parada del tour en Madrid, los teloneros fueron los integrantes del grupo Paramore. El tour continuará hasta diciembre de 2024 por Viena, Londres, Toronto y Vancouver, y en los conciertos de Londres habrá una gran novedad. Además de contar con Paramore como teloneros, cada concierto tendrá un telonero extra; todos ellos británicos. Te contamos quiénes son.

Suki Waterhouse

Suki Waterhouse es una cantante, actriz y modelo londinense. Es conocida por aparecer en producciones como Invocación mortal, donde interpretó a su protagonista Camille Meadows, o Nación salvaje, donde encarnó a Sarah. También participó en la miniserie Todos quieren a Daisy Jones, dando vida al personaje de Karen Sirko.

La artista británica estrenará su segundo álbum el 13 de septiembre de 2024, bajo el título Memoir of a Sparklemuffin. Su último tema publicado, Supersad, lleva más de 668 millones de visualizaciones en YouTube.

Sofía Isella

Esta artista de California toca el violín, el piano y la guitarra acústica y trabaja con el indie-rock, el dance y la electrónica. Es una artista independiente que produce y compone sus propios temas.

Su single más escuchado en Spotify es Hot Gum (más de diez mil reproducciones) y su último lanzamiento se titula Unattractive.

Maisie Peters

A sus 24 años, la británica Maisie Peters tiene más de 255 millones de suscriptores en YouTube. Comenzó cantando en coros y posteriormente se dio a conocer cantando en las calles de Brighton.

La artista tiene publicados dos álbumes de estudio: You Signed Up For This y The Good Witch. Este último álbum lo publicó con Gingerbread Man Records, la discográfica creada por Ed Sheeran en cooperación con WMG.

Su segundo disco le ha llevado a convertirse en una de las artistas más jóvenes de su país en ocupar el primer puesto de las listas británicas. Además, se encuentra realizando una gira que, tras recorrer Europa, a partir de septiembre de 2024 hará parada en diferentes puntos de Estados Unidos y Canadá.

Holly Humberstone

Esta cantante publicó su primer sencillo Deep el 30 de enero de 2020 y el 14 de agosto del mismo año sacó su primer EP, titulado Falling Asleep at the Wheel.

Le siguieron los EP The Walls Are Way Too Thin yWork in Progress. Por otra parte, su primer álbum de estudio, titulado Paint my Beedroom Black, salió en octubre de 2023.

En 2022 recibió además el Premio Brit a la estrella emergente, concedido por la Industria Fonográfica Británica.

Raye

Raye se dio a conocer haciendo los coros del single de Jonas BlueBy Your Side y también Stay (Don't Go Away) de David Guetta. Finalmente, en 2023 publicó su primer álbum My 21st Century Blues, que contiene éxitos como Escapism, su colaboración con 007 Shake.

Esta artista británica tiene también una faceta de compositora. Ha creado temas como After the Afterparty de Charli xcx, o Bigger de Beyoncé. Además, en 2024 ha batido un récord al convertirse en la primera persona en ganar seis Premios BRIT en el mismo año, entre ellos Artista del año, Canción del año y Álbum del año.