¿Quiénes son los teloneros de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu?

Aunque el show de Taylor Swift dura alrededor de tres horas y media, la cantante no actúa sola y dispone de varios teloneros en su gira The Eras Tour. Y el 29 y 30 de mayo es Paramore el grupo que tocará en el Santiago Bernabéu antes del gran espectáculo de la autora de Blank Space.

Para los aficionados del punk y el rock alternativo el nombre de esta banda será muy conocido, sobre todo para aquellos que escuchaban estos géneros a principios de los 2000. Y es que la banda estadounidense liderada por Hayley Williams se formó en 2004.

A la vocalista la acompañan a la guitarra Taylor York y Zac Farro. Pero Paramore es identificable principalmente por su cantante, quien durante años ha tenido como símbolo su pelo rojo, pero también ha desprendido siempre una actitud muy enérgica. Además, han sido catalogados muchas veces de estilo emo y pop punk.

Fue en 2005 cuando el grupo lanzó su álbum debut, All We Know Is Falling. Sin embargo, fue con su disco Riot! en 2007 cuando Paramore empezó a crecer gracias a temas como Misery Business.

Su tercer álbum, Brand New Eyes, también fue muy bien recibido gracias a canciones como Ignorance y The Only Excepcion. Durante unos años el grupo punk siguió liderando las listas de ventas con otros proyectos como Paramore, lanzado en 2013. En 2015, consiguieron el premio Grammy a la mejor canción rock por Ain't It Fun.

Paramore no ha dejado de tocar, ni en el estudio ni en los escenarios: en 2017 la banda publicó su álbum After Laughter, y en 2023 This is Why. Ahora se dejan ver por Europa como teloneros de Taylor Swift a través de la gran gira The Eras Tour con un show de alrededor de 40 minutos.