Qué se sabe de la venta de entradas para el concierto de Harry Styles en Manchester

Harry Styles arrasó en la venta de entradas de su gira Together, together, pero el artista sorprendió a los fans anunciando un concierto único para presentar su disco Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Será en el Co-op Arena de Manchester el 6 de marzo, día que se estrena el disco. Este show no solo es de lo más especial por ser el primero de la nueva era del británico, sino también por los precios tan económicos de las entradas.

Y es que los tickets costarán 20 libras (23 euros aproximadamente) y se pondrán a la venta este viernes, 6 de febrero. Pero, ¿qué se sabe de la venta de entradas?

"Solo una noche. Manchester. En directo en modo cooperativo. 6 de marzo. La solicitud de entradas comienza el viernes. Más detalles próximamente", expuso Harry Styles en Instagram.

Si bien se prometieron más detalles sobre la inscripción en un futuro cercano, la publicación confirmó que las entradas se pueden 'solicitar' a partir del viernes, lo que se relaciona con una especie de inscripción para la preventa.

Cómo funciona la solicitud de entradas

Sin embargo, no se conocen más detalles. "Si un artista realiza una solicitud de entradas, invitará a los fans a solicitar entradas para que no tengan que competir en una venta por orden de llegada", se puede leer en un comunicado de Ticketmaster.

Al ser una noche especial, Harry Styles habría tomado esta alternativa de venta de entradas, que según detalla la ticketera sirve para que los interesados puedan tomarse su tiempo para revisar las opciones disponibles y solicitar las entradas que mejor se adapten a sus necesidades.

"Si las entradas que solicita se pueden adquirir, se cargará el importe a su tarjeta y le enviaremos instrucciones por correo electrónico para acceder a ellas en la app de Ticketmaster. Enviar una solicitud no garantiza la obtención de entradas", expone la ticketera.

Sin embargo, de momento no hay procedimiento abierto para solicitar las entradas para ver al británico en Manchester. Lo que se sabe de la venta de entradas de su gira es que los fans pudieron acceder a la preventa a través de un enlace desde la página web de su tienda. "NO ES NECESARIO COMPRAR - REGISTRARSE PARA LAS FUTURAS FECHAS DE 2026", decía la publicación de enero.

El acceso a la preventa también estaba disponible para quienes habían reservado el álbum en vinilo, CD y casete. Los fans que se inscribieron en la preventa de la gira recibieron un código único días antes del inicio de la venta.

Aunque el enlace ya no está disponible, los fans del intérprete de Aperture deberán estar atentos este viernes, pues de momento Harry Styles no ha dado más detalles de la solicitud de entradas para este nuevo concierto único.