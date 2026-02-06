Cómo comprar entradas de Bunbury para sus conciertos de 2026 en España: preventa y precios

Te interesa Bunbury rememora el pasado con su concierto en el Movistar Arena de Madrid

Enrique Bunbury está cargado de novedades. El 5 de febrero, el artista estrenó su nuevo sencillo: Creer que se puede creer. Se trata del tercer adelanto de su próximo álbum de estudio, titulado De un siglo anterior. El disco, que ya se puede reservar, verá la luz el próximo 17 de abril de 2026.

Pero esto no es todo. Bunbury también anunció su nueva gira de conciertos bajo el nombre Nuevas Mutaciones Tour 2026. Incluye 16 espectáculos en América y España. A nuestro país vendrá en diciembre de este año con tres fechas: una en el Movistar Arena de Madrid, otra en el Roig Arena de Valencia y una última en el Príncipe Felipe de Zaragoza.

Fechas de su gira en 2026

10 octubre - Puebla, México

12 y 15 octubre - CDMX, México

21 octubre - Guadalajara, México

26 octubre - San José, Costa Rica

29 octubre - Bogotá, Colombia

4 noviembre - Buenos Aires, Argentina

7 noviembre - Lima, Perú

9 noviembre - Santiago, Chile

12 y 14 noviembre - Nueva York, Estados Unidos

17 noviembre - Highland, California, Estados Unidos

21 noviembre - Los Ángeles, California, Estados Unidos

4 diciembre - Madrid, España - Movistar Arena

7 diciembre - Valencia, España - Roig Arena

12 diciembre - Zaragoza, España - Príncipe Felipe

Cómo comprar entradas: ¿hay preventa?

Las entradas para los conciertos de Bunbury en España salen a la venta este viernes 6 de febrero a las 10:00 en Ticketmaster. Se pueden comprar un máximo de seis entradas por persona.

Sin embargo, Bunbury compartió un enlace para suscribirse a su "Wallet Pass Oficial". Puedes hacerlo a través de este enlace. Según la información de esta página, uno de los beneficios de suscribirse es acceder "a preventa". "Sé el primero en la fila. Los superfans obtienen acceso anticipado a entradas y ventas exclusivas", asegura la web.

"Algunas cosas no se anuncian en redes", dijo al compartir el enlace.

Qué se sabe de los precios

Ticketmaster aún no ha desvelado los precios de las entradas de Bunbury en España, pero sí ha compartido los costes de los gastos de envío.

Gastos de envío

eTicket: 0,00 €

Master Ticket - Envío Estándar - Nacional: 9,95 €

Master Ticket - Envío Express - Nacional (Península): 17,95 €

Master Ticket - Envío Express - Canarias, Ceuta y Melilla: 25,00 €

Músicos que acompañarán a Bunbury

Con un nuevo espectáculo, Enrique Bunbury revisará su discografía con una magnífica banda de diez músicos que promete muchas sorpresas: