El lado más personal de Bad Bunny: sus padres y hermanos, su relación con Gabriela Berlingeri y sus otras parejas conocidas

"Gracias, Mami, por parirme en Puerto Rico. Te amo". Fueron las palabras que pronunció Bad Bunny el pasado domingo 1 de febrero cuando su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS se alzó como Álbum del Año en la gala de los Premios Grammy.

En una sola frase, el cantante puertorriqueño sacó a relucir su orgullo latino y puso en el foco a su madre Lysaurie Ocasio, que probablemente sea su mayor fan.

"Siempre orgullosa, me felicita —qué bonito te quedó, de verdad, increíble—. Ella siempre está contenta", decía en una entrevista en Billboard en 2022 al hablar sobre su familia, de origen humilde y la que le ha ayudado a mantener los pies en el suelo. A ellos tampoco les ha subido a la cabeza la fama del intérprete de EoO, el mayor de sus hijos: "Le doy gracias siempre que mis papás son igual que yo, se mantienen humildes. Cero faranduleros".

La historia de los padres de Bad Bunny

Los padres de Bad Bunny son Tito Martínez y Lysaurie Ocasio, una pareja que aportó a sus tres hijos —Benito (1994), Bernie (1997) y Bysael (2002)— una vida feliz, como el propio artista ha contado en más de una ocasión.

"Tuve una infancia muy bonita, creo. Viví con mis padres, los dos. Gracias a Dios que todavía están vivos. Fui a la escuela pública. Mi mamá era muy estricta con las calificaciones. Mi papá siempre estaba haciéndonos reír y haciendo chistes. Podría decir que tuve una infancia muy feliz, muy familiar, siempre compartida con mis abuelos, con mis tíos, tías, mis primos", contaba en enero de 2025 en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music.

"Podría decir que tuve una infancia muy feliz, muy familiar"

No es de extrañar que la madre de Bad Bunny fuese la más exigente a nivel académico. Lysaurie trabajaba como maestra de inglés mientras que Tito lo hacía como camionero, como canta en la canción La Mudanza, una oda a su familia y a sus raíces en la que cuenta cómo se conocieron y señala que su boda se celebró en 1992.

"Benito, hijo de Benito, le decían "Tito" | El mayor de seis trabajando desde chamaquito | Guiando camiones como el pa y el abuelo | Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero |

Un día Tonito lo invitó pa hacer una mudanza | Pa buscarse alguito, par de pesos, pa algo alcanza | Gracias a Dios que ese día no estaba busy | Porque en la mudanza fue donde conoció a Lisy |

La menor de tres que se criaron con doña Juanita | Porque su papá y mamá partieron estando chiquita |Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió | Diciembre del nueve do', con Tito se casó |

Ante de irse pa Almirante, donde se conocieron | Vivieron en Morovis, en donde hicieron al nene | Que en Bayamón por primera vez vieron | Un aplauso pa mami y papi porque en verdá rompieron".

Su madre, la iglesia y la música

Fue su madre la que inculcó a Bad Bunny su pasión por la música. En una entrevista con Vogue Italia, el cantante contó que iba a la iglesia con ella y allí empezó a cantar.

“De pequeño, era monaguillo y cantaba en el coro. Crecí con la idea inconsciente de la existencia de Dios, del Diablo y de todas esas historias. Ahora que soy mayor, trato simplemente de tomar las cosas positivas que aprendí, tanto de la religión como de casa, de mi madre”, explicó el intérprete que también se refirió a su relación con la religión en ese encuentro. "Tengo esta filosofía: no rezo, pero sé que mi madre, mi abuela y mi tía lo hacen por mí”.

"No rezo, pero sé que mi madre, mi abuela y mi tía lo hacen por mí”

Sus primeros acercamientos a la música fueron en la iglesia de la mano de su madre y pronto empezó a rapear en el programa de talentos de su instituto. Bad Bunny, que escuchaba la música que sonaba en su casa —"Mi madre escuchaba baladas, merengue y la radio Top 40"—, pronto se decantó por el reguetón y se ponía a Vico C en secreto. "En aquella época, era un poco bestia, muy vulgar, pero cuando empezó a hacer música un poco más limpia me dejaron ponérmelo. Pero el primer artista del género al que me permitieron escuchar fue Tego Calderón, el primero al que me enganché de verdad”, contó en GQ.

"Siempre cuento esta historia de cuando estaba en la escuela: cuando me daba flojera y no me quería levantar, me amenazaban con no dejarme escuchar a Tego Calderón. Tío, me levantaba tan rápido para vestirme que estaba listo en un segundo. ‘No vas a escuchar la canción de Tego! Y yo decía: Está bien, mami, está bien. ¡Estoy listo!", contó el cantante, cuyos padres siguen siendo críticos con las letras muy fuertes.

Ahora es su música la que pasa por el prisma de su madre y, aunque se muestra orgullosa, hay cosas que no le gustan. "Ella no se molesta [por la música que hago], pero obviamente preferiría que no [dijera malas palabras]", explicó en el podcast de Santiago Matías en 2024.

Bernie y Bysael, los hermanos de Bad Bunny

Bad Bunny creció con sus padres y sus dos hermanos, Bernie y Bysael, tres y ocho años más jóvenes que él.

Bernie Martínez Ocasio tiene 28 años y es el más conocido de los dos. El joven trabaja como modelo para diferentes marcas y ha desfilado en pasarela. También te sonará por su participación en el videoclip de la canción Yo Visto Así.

Tiene un hijo junto a Gabriela Basden,Maison Gabriel, el único sobrino de Bad Bunny, que nació en 2023 y al que el artista escribió la canción ACHO PR.

El pequeño es Bysael Martínez Ocasio cumple 24 años en 2026 y es el más diferente de los tres. Lejos de dedicarse a alguna disciplina artística o del espectáculo, es jugador profesional de béisbol. Está graduado por lr Academia de Béisbol Carlos Beltrán.

Gabriela Berlingeri, la pareja de Bad Bunny durante más de cuatro años

Al hablar del lado más personal de Bad Bunny es inevitable hablar de Gabriela Berlingeri, la modelo y diseñadora de joyas puertorriqueña de 31 años que fue su pareja durante más de cuatro años.

Se conocieron en un restaurante en 2019 y pasaron la cuarentena del Covid-19. Bad Bunny llegó a asegurar que fue "la mejor compañera" que pudo tener para el aislamiento. Su química llegó al escenario y en mayo de 2022 acompañó a Bad Bunny en el Estadio Azteca (Ciudad de México) para cantar El Apagón. ¡Se llegó a hablar de planes de boda!

Sin embargo, ese mismo año llegó la ruptura por sorpresa aunque la modelo no desapareció de la vida del cantante. "Ustedes no saben nada en verdad. Gabriela y yo somos íntimos amigos. Somos best friends. Somos besties. Nadie sabe, solo dicen 'ah Gabriel es tu novia, es tu esposa'.... Nadie sabe qué es Gabriela. Ahora mismo Gabriela y yo somos mejores amigos. Si el día de mañana Gabriela quiere tener un novio, lo puede tener. Igual yo, si quiero una novia la puedo tener, porque somos mejores amigos. La gente y los programas hablan y me dan risa", aseguró el intérprete en Instagram confirmando su ruptura.

"Nadie sabe qué es Gabriela. Ahora mismo Gabriela y yo somos mejores amigos" - octubre de 2022

Aquellas declaraciones fueronun bombazo como lo fue también esta imagen que se grabó durante la gala de los Premios Grammy: Gabriela también estuvo en la ceremonia. Su presencia en la gala sorprendió al público y más aún por el anillo que lució Bad Bunny en el dedo anular de la mano izquierda y que hizo que se disparasen los rumores de compromiso. ¿Reconciliación y posible boda?

Carliz De la Cruz, Kendall Jenner y Cazzu, las otras parejas conocidas de Bad Bunny

El tiempo será el que responda esta pregunta porque si algo caracteriza a Bad Bunny es la discreción en cuanto a relaciones sentimentales se refiere.

El cantante no es muy dado a hablar de su vida privada y poco se sabe de sus otros noviazgos. Carliz De la Cruz fue su amor conocido y si hoy todos los seguidores del cantante la conocen es la demanda que le interpuso en 2023 por usar su voz sin su consentimiento en varias canciones, Fueron pareja en 2011, cuando los dos estudiaban en Arecibo y eran adolescentes. Por aquel entonces Bad Bunny no era famoso y trabajaba como dependiente en un supermercado. En 2018 el cantante escribió sobre ella en la canción Otra noche en Miami.

Bad Bunny y Carliz de la Cruz | Twitter

La siguiente relación conocida de Bad Bunny fue un breve romance con la cantante Cazzu antes de iniciar su noviazgo con Gabriela. "No era el Bad Bunny de ahora”, contó la intérprete al hablar de su relación, entre 2017 y 2018, que se conoció mucho tiempo después ya que durante ese tiempo no hubo fotos de ambos juntos.

Al parecer se separaron por una cuestión de agenda ya que las carreras de los dos estaban arrancando y prefirieron centrarse en ellas. Se separaron en buenos términos y manteniendo una buena relación.

Mucho más mediática fue su noviazgo con la modelo Kylie Jenner, con quien fue pillado besándose en una cena romántica en 2023 poco después de terminar su relación con Gabriela. La pareja estuvo 11 meses junta y tras una breve ruptura retomaron su relación, aunque sin éxito. Finalmente se separaron y el cantante insinuó que el inglés había sido una barrera para su relación.