Quiénes son los presentadores de los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación puso las expectativas muy altas cuando anunció a los nominados para los Latin Grammy 2025, pero aún se guardaba dos ases bajo la manga: las actuaciones de la noche y los presentadores de la gala.

Desde el mes de octubre hemos estado recibiendo información de cuáles serían las actuaciones de la gala y hemos podido confirmar que hay varios españoles en la lista. Artistas como Aitana, Alejandro Sanz o Raphael —Persona del Año 2025— actuarán la noche del 13 de noviembre en Las Vegas como representación de nuestro país, aunque la parte latinoamericana tampoco ha escatimado en artistas de renombre.

Rauw Alejandro, Gloria Estefan o Carín León son algunos de los cantantes que deslumbrarán en el estadio MGM Grand Garden, donde tendrá lugar la gala. Aunque, por el lado de Latinoamérica, también recibimos una gran sorpresa en cuanto a quiénes son los presentadores de este año: el cantante colombiano Maluma y la actriz y cantante Roselyn Sánchez.

La elección de artistas y figuras reconocidas para conducir la gala no es una novedad dentro de losLatin Grammy. En su primera edición, en el año 2000, la gala fue presentada por Gloria Estefan, Jennifer López y Antonio Banderas junto a otras celebridades. También en 2019 pudimos ver a Paz Vega y a Ricky Martin en este rol; en 2022, a Laura Pausini, Luis Fonsi, Anitta y Thalía; y en 2023 a Sebastián Yatra y Danna Paola.

En el caso de este año, como puede que haya personas que no conozcan la trayectoria de los presentadores, desde Europa FM te contamos brevemente su experiencia dentro y fuera del ámbito de la música.

Maluma

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, es un cantante y compositor colombiano que saltó a la fama en Colombia en el 2011 gracias a sus temas Farandulera, Obsesión y La temperatura. Sin embargo, su éxito en el resto de América Latina no llegó hasta la salida de Carnaval en 2014.

Su carrera ha estado llena de grandes éxitos, por lo que ha sido nominado en los Latin Grammys en un total de 20 ocasiones. No obstante, la única vez que obtuvo el galardón fue por su tercer álbum de estudio F.A.M.E. como Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo.

Este año Maluma no solo presentará la gala, sino que quizás le veamos recogiendo un premio. El colombiano ha vuelto a ser nominado en dos categorías de los Latin Grammy 2025: Mejor Canción Urbana por Cosas Pendientes y Mejor Canción Regional Mexicana por Si Tú Me Vieras.

Entre los temas más conocidos del artista se encuentran Borro Cassette, Hawái, Felices los 4 o Chantaje, este último en colaboración con Shakira. Su último disco, Don Juan, salió en 2023, pero ha seguido sacando canciones como BRONCEADOR, Cosas Pendientes o Si Tú Me Vieras en colaboración con Carín León.

Además, el cantante también ha formado parte del jurado de La voz Kids Colombia, La Voz Kids México y La Voz México.

Roselyn Sánchez

Como compañera de Maluma, tenemos a Roselyn Sánchez, artista, actriz y productora, quién ya ha sido presentadora de los Latin Grammy en el pasado. Concretamente, esta será la octava vez que desempeñe esta función, siendo las anteriores en los años 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2024.

Sin embargo, esta no es la única relación que tiene con el evento, pues en 2003 estuvo nominada en la categoría Mejor Video Musical por su álbum debut Borinqueña. Aparte de este disco, la artista no ha explotado demasiado su carrera musical, publicando tan solo un tema en 2013 llamado Pick Up Ur Game y tres temas en 2025: Lo Que Vive Una Mujer, Cuando Estoy Contigo y Quiero.

Por otro lado, Roselyn Sánchez ha tenido gran experiencia en el ámbito audiovisual interpretando a los personajes de Elena Delgado en la serie Without a Trace y a Carmen Luna en Devious Maids. También ha aparecido en películas como Papá por sorpresa —en la cual participó Dwayne Johnson—, Chapi Papi, Boat Trip y Rush Hour 2 —junto a Chris Tucker y Jackie Chan—. Además, ha participado en películas puertorriqueñas como Yellow y Cayo.