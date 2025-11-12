Aitana reflexiona sobre cómo le afectó la depresión: "Empecé a hacer terapia dos o tres veces a la semana"

Han pasado 7 años desde que Aitana se convirtió en una toda una estrella. Con una carrera al alza, la cantante catalana se ha convertido en menos de una década en una de las mayores estrellas del panorama musical nacional. Prueba de ello es su presencia en los Latin Grammy 2025, donde la artista ha acudido por segunda vez a estos galardones tras su primera aparición en 2019. En esta nueva edición, la artista se postula con dos nominaciones gracias a su disco Cuarto Azul. Aitana opta a llevarse los premios en las categorías a Mejor Diseño de Empaque y Mejor Álbum Contemporáneo. De hecho, la cantante ha avalado su éxito como anfitriona Best New Artist Showcase, donde ha interpretado Vas A Quedarte.

Sin embargo, la trayectoria de Aitana no ha sido un camino de rosas. Durante su paso por el pódcast Javier Paniagua ¿Qué es la música?, la intérprete de Mariposas ha dado más detalles de la realidad creativa detrás de Cuarto Azul. Un proceso que coincidió con una etapa en la que se le sumó estar fuera de casa dos y medio meses a la que se le sumó la depresión. "En realidad me sentía muy sola y no tenía ningún sentido porque yo estaba muy rodeada todo el tiempo con gente que me quiere" ha señalado.

"Empecé a hacer terapia en esa época de mi vida por Zoom, con mi psicóloga dos o tres veces a la semana, que eso nunca lo había hecho, porque yo veía como que mi psicóloga estaba preocupada de que estaba viendo que algo no estaba yendo bien" ha desvelado. A la hora de volver a España, la cantante fue diagnosticada de depresión por un psiquiatra, según ha detallado.

Aitana ha relatado que por aquella época le costó entender la razón de "por qué lo que siempre me había hecho feliz y lo que siempre había soñado"se le volvió en contra"a nivel psicológico". Un viaje emocional que refleja en su cuarto álbum. "Eso es lo que me gusta de Cuarto Azul, que es simplemente pasar de la oscuridad a la luz, entenderte y saber que puedes volver a su oscuridad, pero ya por lo menos has pasado por ella", ha señalado.

El mensaje detrás de 'Luz de la mañana'

Con este viaje emocional, Aitana ha contado más detalles de las canciones de su disco Cuarto Azul, entre ellas Luz de la mañana, una canción que se constituye como un audio de 42 segundos que le envió a sus amigas. "Con la medicación recuerdo que cada vez, poco a poco me iba sintiendo un poco mejor y le envié un audio a mis amigas diciéndoles 'gracias por haber estado ahí en el momento que estaba peor' y ese es como un poco el 'interlude', es un audio hacia ellas" ha narrado.

Aitana sobre su concepto de la felicidad

La cantante ha podido madurar a lo largo de estos años su concepto del éxito. Después de un año complicado, Aitana define la felicidad como sentirse pleno y "feliz con la gente que quieres". "La salud también es éxito, es muy importante. Y que la gente que quieres tenga salud. Es algo como muy obvio, pero de verdad que a veces se nos olvida" ha expresado.