Quiénes son los presentadores de los MTV VMAs 2025

Los MTV Video Music Awards 2025 mantendrán pegados a las pantallas a miles de fans durante la madrugada del domingo 7 de septiembre al lunes 8, deseosos de saber quiénes se han alzado como rutilantes ganadores de uno de los eventos musicales más importantes del año.

La ceremonia, que se celebrará en el UBS Arena de Nueva York, contará con las actuaciones de algunos de los artistas más destacados del momento como Lady Gaga -favorita para triunfar en diferentes categorías con sus 12 nominaciones-, Mariah Carey, Sabrina Carpenter o Alex Warren. Sin embargo, estos no son los únicos alicientes de la velada, ya que los presentadores que dan paso a la entrega de premios cuentan con un gran protagonismo, al igual que el anfitrión, que en esta edición será el rapero LL Cool J.

Drew Barrymore

Drew Barrymore ha demostrado moverse como pez en el agua ante las cámaras no solo en decenas de películas, sino también como presentadora y anfitriona en su programa The Drew Barrymore Show. Unas tablas con las que a buen seguro dejará alguno de los momentos más buscados de toda la gala de los MTV Video Music Awards 2025.

Ice Spice

A pesar de que en esta edición de los MTV Video Music Awards 2025 no ha obtenido ninguna nominación, la rapera Ice Spice se ha convertido en uno de los nombres propios del género durante los últimos años, cosechando grandes éxitos musicales y colaborando con artistas icónicos como Travis Scott o Nicki Minaj.

Paris Hilton

Influencer antes incluso de que se acuñase el término, Paris Hilton lleva décadas siendo una de las grandes celebridades de los medios en Estados Unidos. Una actividad con la que ha acumulado millones de dólares y con la que lleva más de una década participando en diferentes eventos y formatos a los que aporta su sello personal.

Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami

Las estrellas de la película KPop Demon Hunter, Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami, cuyo largometraje y las canciones que han creado bajo el grupo HUNTR/X, se han convertido en una de las grandes sensaciones de las plataformas digitales y también darán paso a los premios.

Lista completa de presentadores de los MTV VMAs 2025