Rag N’ Bone Man, Of Monsters and Men y Seeed, entre los nuevos confirmados de Cruïlla

FESTIVALES | 2, 3 Y 4 DE JULIO

El festival Cruïlla Barcelona ha confirmado a 6 artistas más que formarán parte de su cartel para 2020. Rag N’ Bone Man, Of Monsters and Men, Seeed, Leon Benavente, Novedades Carminha y No Logo se unen a los artistas ya confirmados anteriormente que completaban la jornada del jueves.