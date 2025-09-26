Raphael cancela su concierto en Zamora por "motivos médicos"
El espectáculo de Raphael estaba previsto para hoy, viernes 26 de septiembre, en la capital castellano leonesa. El comunicado de la agencia de representación detalla que la suspensión del concierto se debe a "motivos médicos relacionados con un proceso gripal".
Raphael suspende el concierto que tenía planeado esta noche en Zamora. Un show que iba a tener lugar esta misma noche del 26 de septiembre, pero que por "motivos médicos relacionados con un proceso gripal" queda cancelado, tal y como ha anunciado su oficina de representación y recogen varios medios como Chance.
Una cancelación con la que se ha agradecido de "de antemano la comprensión y apoyo" . Este concierto se constituía como el cierre de la gala de la gala de entrega de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. Su ausencia altera el resto de actuaciones musicales programadas, según recoge El Mundo.
'Raphaelísimo Tour'
De momento, el jiennense tiene programado un listado de conciertos donde llevará lo mejor de su música por los escenarios. Una de sus fechas más inminentes, el concierto solidario de Cris Contra el Cáncer en el Movistar Arena, donde compartirá escenario con Hombres G, Rozalén o La la Love You, entre otros. Por su parte, sus próximos conciertos en solitario sobre los escenarios son:
- 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia
- 11 de octubre en el Auditorio Kursaal
- 18 de octubre en la Plaza de Toros de Almería
- 24 y 25 de octubre en el Auditórium de Palma de Mallorca
- 1 de noviembre en el Arena Roig de Valencia
- 9 de noviembre en el Pabellón Olivo Arena de Jaén
- 22 de noviembre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza
- 29 y 30 de noviembre en Euskalduna de Bilbao
- 7 y 8 de diciembre en Movistar Arena de Madrid
- 13 de diciembre en el Palacio de Deportes de Granada
- 20 de diciembre en el Palau San Jordi
- 30 de mayo de 2026 en la Plaza de Toros de Albacete
Una serie de conciertos a las que se añaden sus fechas en Nueva York, Washignton y Miami el año que viene.