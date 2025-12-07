Raphael en el Movistar Arena de Madrid: lista de canciones, horario del concierto y accesos

Raphael llega este domingo 7 de diciembre al Movistar Arena de Madrid con su gira Raphaelisimo Tour, que se extenderá hasta finales del año que viene tras recorrer España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Esta noche, el artista tiene preparado un concierto digno de su estatus en la historia de la música, ya que Raphael es uno de los cantantes españoles más prestigios a nivel internacional. Así lo demuestran éxitos como Mi gran noche, Estar enamorado, Yo soy aquel, Qué sabe nadie o Como yo te amo. Por todo esto, los Latin Grammy reconocieron al de Linares como Persona del Año en 2025.

En un principio, Raphael iba a actuar dos noches consecutivas en Madrid, pero el concierto del 8 de diciembre de 2025 se celebrará finalmente el sábado 19 de diciembre de 2026 "por motivos de organización interna de la gira", según informa El Corte Inglés. Para esta fecha, puedes comprar las entradas en este enlace.

Horario

El concierto de Raphael en el Movistar Arena de Madrid empieza a las 20:30, pero las puertas del recinto abren a las 19:00.

Accesos

Para saber qué puerta te corresponde, consulta tu entrada y echa un vistazo al mapa del Movistar Arena, disponible en la segunda fotografía de esta publicación en Instagram:

Lista de canciones

¿Cuál es el repertorio de Raphael para su concierto en Madrid? Aunque puede haber sorpresas, podemos predecir el setlist echando un vistazo a su espectáculo en el Roig Arena de Valencia, celebrado el pasado 1 de noviembre. En total, cantó 26 canciones: