La reflexión de Danna Paola tras confesar que sufre ataques de ansiedad: "Llorar no es sinónimo de debilidad"

Los problemas de salud mental afectan a todas las personas, independientemente de su situación. Además, cada vez más, se está perdiendo el miedo a hablar sobre ello para desestigmatizarlo y que temas como la ansiedad o la depresión dejen de ser tabú.

La última de ellas ha sido Danna Paola, que mientras está preparando su próxima gira, ha explotado y ha sufrido varios ataques de ansiedad. Más allá de guardárselo, la cantante ha compartido en Instagram una dura reflexión en la que da algunos detalles sobre lo que está viviendo y la importancia que tiene hablar sobre ello.

"Nos estamos esforzando mucho por el tour, todo va caminando. Hay cosas sucediendo, otras no tanto... (que mañana les contaré), pero además estoy sufriendo de mucha ansiedad estos días porque no quiero fallar en nada", ha comenzando explicando Danna, afirmando que está sufriendo "un mental breakdown durante el proceso".

"Aun así, trato de mantenerme fuerte. Además, estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que, no sé por qué, se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción. Abrazo a esa Danna que tenía miedo de ser y que enfermaba de la garganta por guardarse las cosas que le dolían por no hacer drama", ha señalado la cantante.

Danna también se ha pronunciado sobre lo incómodo que sigue siendo hablar sobre llorar: "Me decían mucho el 'ay, vas a llorar' y fuck sí... hoy me doy cuenta que está mal, llorar no es sinónimo de debilidad, uno tiene que sacar lo que le duele porque, sino, enferma por dentro y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo".

Con muchísimo optimismo, la artista ha terminando dejando claro que "sanar es muy importante". "Deben permitirse abrir esas heridas cuando se sientan listos y no guardarse nada. Llorar limpia el alma", ha concluido.