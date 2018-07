Rihanna se sumerge en el caos en el vídeo de 'What now'

Rihanna presenta el vídeo de su último single What now y nos da una grata sorpresa: ni se trata de un directo ni aparece enseñando carnaza. Se trata de un videoclip con una imagen muy cuidada donde vemos a la cantante en una lucha interna entre el bien y el mal.

Rihanna en el vídeo de 'What now' / europafm.com

Que Rihanna está haciendo lo que quiere con la promoción de Unapologetic es algo que ya no nos sorprende a estas alturas. Cuando pensábamos que ya había dado por finalizada su promoción nos sorprendió con el sensual vídeo de Pour it up.

Y no conforme con eso nos presenta otro videoclip, el de What now, su último single. Y en esta ocasión no aparece ni rodeada de strippers, ni lanzando dólares, ni en tanga. Si no que vemos a una guapísima y atormentada Rihanna en una habitación retorciéndose con posturas imposibles (que tanto le gustan) durante todo el videoclip.

Combinando el blanco y el negro, la de Barbados se debate en una lucha interna entre algo así como el bien y el mal, incluso podemos verla sufriendo convulsiones al estilo de la niña del exorcista.

Aún así, se trata de un vídeo con una imagen muy cuidada donde volvemos a ver a Rihanna con una imagen más elegante que en la de su anterior videoclip.

Descárgate What now de Rihanna en