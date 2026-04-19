Robbie Williams se inventa nombres de pubs ocurrentes en el vídeo de 'Bite Your Tongue'

Robbie Williams siempre ha sido un cantante que ha tirado del humor y la ironía y a sus 52 años eso no ha cambiado.

El británico, quien estrenó su álbum BRITPOP en enero de este año, decidió publicar un peculiar "videoclip" de su canción Bite Your Tongue, uno de sus temas más irreverentes.

"He pensado en algunos nombres nuevos para pubs. Añade los tuyos en los comentarios; si son buenos, fingiré que los pensé yo y haré un vídeo. Un agradecimiento especial a mi suegra Gwen por ser mi asistente", apunta el cantante en el comentario del vídeo compartido en Instagram.

Entre algunas de las ideas que se le han ocurrido, podemos leer nombres muy disparatados. Estos son solo algunos:

The Cock in Hand (El Gallo/La Polla en la Mano)

(El Gallo/La Polla en la Mano) The Daft Racist (El Racista Idiota)

(El Racista Idiota) The Toxic Mother (La Madre Tóxica)

(La Madre Tóxica) The Very Pleasant Generic Man (El Hombre Genérico Muy Agradable)

(El Hombre Genérico Muy Agradable) The Power Bottoms Retreat (Los Pasivos Dominantes se Retiran)

(Los Pasivos Dominantes se Retiran) The Fingers Inn (La Posada de los Dedos/Los Dedos Dentro)

¿Qué nombre se te ocurre a ti? Anímate y hazle tu propuesta a Robbie.