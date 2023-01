Romeo Santos publica un adelanto del videoclip subido de tono de 'Solo conmigo'

Te interesa 10 películas con escenas de sexo completamente reales

Romeo Santos sube la temperatura en el primer adelanto del videoclip de Solo conmigo. El cantante del Bronx ha compartido en sus redes un clip de 15 segundos en el que interpreta esta canción del disco Formula Vol 3 entre las piernas de una mujer.

El cantante, que lanzó este último trabajo el pasado 1 de septiembre, se sumerge en una escena de sexo oral mientras canta una parte de la canción.

Alivia la conciencia, aflójame el pantalón

También tengo secretos que guardo en mi habitación

De santo solo tengo el apellido

Pero me siento celestial si estoy contigo

El videoclip de Solo conmigo —aún sin fecha— es el sexto del Fórmula Vol. 3 de Romeo Santos, del que ya ha lanzado los vídeos de El Pañuelo (con Rosalía), Bebo, Me extraño (con Christian Nodal), Sin Fin (con Justin Timberlake) y SIRI (con Chris Lebron).

El nuevo trabajo del neoyorquino lo trae la primera semana de julio a Madrid después de cuatro años sin pisar España. Romeo Santos anunció tres conciertos en el Wizink Center y, tras batir toda clase de récords y agotar las entradas en pocas horas, anunció un cuarto show para el jueves 6 de julio. Las entradas ya están a la venta.

La letra de 'Solo conmigo'

Despójate el vestido y brindemos por amor

No juzgo tu pasado ni mala reputación

Tu lista de amantes y aventuras

No es relevante, nadie tiene el alma pura

No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier

Solo la Madre Teresa fue sagrada con la piel

Que tire la primera piedra mujer que sea santa

No puedo borrar tu historia ni a quien vino antes que yo

Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor

Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma

Alivia la conciencia, aflójame el pantalón

También tengo secretos que guardo en mi habitación

De santo solo tengo el apellido

Pero me siento celestial si estoy contigo

No investigo biografías ni te quiero interrogar

Y aunque me prestes tu diario, no te dejaré de amar

Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama

¡Oye este feeling, mami!

