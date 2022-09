Romeo Santos: sus inicios, la separación de Aventura, sus hijos y por qué no se le conocen parejas

Te interesa La vida de los integrantes de Aventura, el grupo que lanzó la carrera de Romeo Santos

El conocido como rey de la bachata, Romeo Santos, sigue cosechando éxitos tras más de 20 años de carrera musical, continua liderando listas de éxitos. Su última canción en colaboración con Rosalía , El pañuelo, ha logrado rápidamente una gran popularidad.

Procedente de una familia humilde y de ascendencia latina, Romeo Santos ha sabido hacerse un gran hueco en la música por la bachata y la fusión de este género con otras corrientes musicales. Hacemos un repaso de los aspectos más importantes de su vida y su carrera.

Su inicio en la música

Anthony Santos, más conocido como Romeo, nació el 21 de julio de 1981 en el barrio del Bronx de Nueva York. Su familia, de origen dominicano, era humilde, aún así siempre apoyó a su hijo que desde muy joven quiso ser músico.

En una entrevista con Don Francisco comentó: "Siempre sentí que iba a ser compositor". También aseguraba que empezó a componer a la edad de 12 años. Grababa y componía con un equipo casero.

A los 14 años creó su primer grupo de música llamado 'Los Tinellers' con el que logró lanzar su primer disco, sin embargo, tuvo poco éxito.

El fracaso de este primer grupo y el haber dejado los estudios lo obligó a comenzar a trabajar, así lo contaba para Telefé: "A temprana edad, para permitirme ciertos gustos, tuve que empezar a trabajar. Recuerdo que mi primer trabajo fue a la edad de 17 años, trabajé en un supermercado empacando comida. Después trabajé en una agencia de seguridad".

No se rindió con su carrera musical. En 1999, el grupo 'Los Tinellers' cambió de mánager, de imagen y de nombre pasando a llamarse 'Aventura'. Con estos cambios, consiguieron firmar un contrato discográfico con Premium Latin Music. Tres años después lanzarían el álbum We broke the rules cuyo sencillo fue Obsesión. Este tema lanzaría inmediatamente a 'Aventura' al éxito internacional.

Por qué se separó Aventura

En abril de 2011, Aventura anunció oficialmente su separación debido a que sus integrantes querían dedicarse a sus carreras en solitario. Así, Leny y Max, montaron el grupo Vena, con un estilo muy similar a Aventura, aunque con menos éxito. Por su parte, Henry Santos siguió con su carrera en solitario obteniendo una moderada repercusión.

Romeo Santos, a diferencia de sus compañeros, se ha convertido en uno de los cantantes latinos más populares, vendiendo millones de discos a nivel mundial. Además, ha conseguido numerosos premios como el Billboard en 2012 a mejor álbum latino por 'Fórmula, vol.1' o el premio ASCAP a compositor del años en 2013.

Tras 9 años de separación, en el año 2019, 'Aventura' se volvió a reunir para la canción Inmortal.

La banda anunció su regreso y realizaron una gira mundial. Esto daba indicios a los fans de que el regreso del grupo sería permanente, sin embargo, sorpresivamente, Romeo Santos lanzó un comunicado en 2021 que daba fin definitivamente a Aventura:

"No estaba en nuestros planes que este periodo de Aventura durara 2 años. Podemos pensar que fue por causa de la pandemia, pero tiene más sentido comprender que se dio porque así lo quiso Dios. Aquí termina este ciclo con mis compañeros. Con ellos empecé mi travesía musical; con ellos me convertí en el artista que ni yo mismo había imaginado. Gracias a todos los fanáticos alrededor del mundo por su apoyo incondicional. De corazón me habría gustado llevar esta gira a nivel global. Pero lamentablemente la COVID-19 nos cambió los planes, y hay agendas/compromisos que cumplir. Si usted añora esta agrupación, les exhortó que no solo me apoyen a mí en solitario, sino también a mis hermanos cuando lancen sus proyectos – porque los 4 juntos somos Aventura”.

Batiendo récords

En 2019, Romeo Santos hizo historia convirtiéndose en el primer artista latino en llenar un concierto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además, también se afirmó que su espectáculo fue el concierto más taquillero en la historia del estadio, un récord previamente mantenido por la banda irlandesa U2.

Ese mismo año batió otros cuatro Record Guinness: solista tropical con más copias vendidas, solista que lideró la lista anual Billboard Tropical Albums durante más años al alcanzar ese puesto en cinco ocasiones, artista que ha permanecido más semanas consecutivas en la lista de Billboard Hot Latin Songs con Propuesta indecente y número uno en la lista anual Billboard Tropical Albums durante los cinco años.

Haciendo popular la bachata

A Romeo Santos se le conoce como el rey de la bachata dado que popularizó este género musical en el grupo 'Aventura' con canciones como Obsesión y posteriormente en su carrera en solitario con temas como Propuesta Indecente.

El artista ha explicado en la entrevista antes mencionada con Don Francisco que desde pequeño le gustaba este género musical a pesar de que estaba desprestigiado: "Vengo de un mundo donde la música era universal. Cuando tú vives en los Estados Unidos, realmente lo que tú eliges hacer con la música es bien, tienes esa libertad. Pero en la República Dominicana, el género bachata no era muy popular".

Cuando le preguntaron por qué escogió este género, respondió en Forbes: "La bachata fue que me eligió a mí, no yo al género, porque, no sé… siempre he escuchado todo tipo de música, pero cuando empecé a componer lo primero que sentí fue que todo lo que componía en mi mente tenía ese ritmo",

Compositor antes que cantante

Romeo Santos es el compositor de casi todos los temas que ha lanzado, tanto con 'Aventura' como solista. Además, ha compuesto para otros artistas como Thalía, Wisin y Yandel o Héctor Acosta.

Durante una rueda de prensa le dijeron que si perdía su voz acabaría su carrera, a lo que el músico respondió: "Antes de considerarme cantante me considero compositor. Cuando llegue a cierta edad, dios no lo quiera, pero es posible que sí, que pierda o cambie mi voz. El fuerte mío es mis composiciones, eso nunca va morir".

Un padre muy joven

A los 17 años, Romeo Santos fue padre por primera vez, aunque él mismo ha admitido en varias ocasiones que se comportó como un cobarde porque durante dos años se mantuvo alejado del niño debido a que no era planeado, él era muy joven y estaba demasiado centrado en su carrera musical.

Su familia le ayudó a darse cuenta de que tenía que asumir responsabilidades y desde entonces trata de ser un buen padre de Alex Damian. La identidad de la madre de este hijo del cantante no ha sido revelada aunque se especula que podría ser la entrenadora y nutricionista Samantha Medina.

Romeo Santos es muy celoso con su vida personal. Se sabe que tiene otros dos hijos, Valentino y Solano, pero se desconoce quién es la madre, es más, muchos medios aseguran que ya está casado, sin embargo, en The breakfast Club mencionó que tiene novia pero que no está casado, ni tiene planes de casarse.

En 2011, ya contaba a Don Francisco el por qué mantiene a sus parejas en secreto: "Este negocio (la música) puede traer bastantes consecuencias negativas en una relación. Lo he visto, gracias a dios no lo he vivido porque he decidido ser muy privado", además, agregaba: "He tenido novias que me dicen 'quiero ser tu novia, no quiero ser una figura pública' y yo por respeto, creo que merecen ese respeto, no quiero exhibirlas".