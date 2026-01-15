Rosalía y Aitana, entre los álbumes más vendidos en España en 2025

Promusicae, la asociación que representa a la industria musical, ha dado a conocer el listado del Top 100 Álbumes de 2025, según el cual Debí tirar más fotos lidera las ventas de 2025, pues alcanzó el número uno en la misma semana de su lanzamiento y se mantuvo en lo más alto 22 más. Además, se cuelan en el top otros dos discos de Bad Bunny: Un verano sin ti y Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

Los datos de la industria musical destacan también que Rosalía situó a LUX, en tan solo siete semanas desde su lanzamiento el pasado 7 de noviembre, como número uno de la lista de vinilos más vendidos en España y en la segunda posición del Top 100 anual de álbumes.

En tercer lugar se sitúa Aitana, que publicó el año pasado su álbum Cuarto Azul con éxitos como 6 de febrero o Superestrella, que sigue en los primeros puestos de ventas tras su estreno en mayo. En el cuarto puesto del listado de ventas figura también otro español, Quevedo, con su disco Buenas noches. Cierra el top 5 el álbum Borondo del colombiano Beéle.

Top 10 Álbumes de 2025

1. Debí tirar más fotos - Bad Bunny

- Bad Bunny 2. LUX - Rosalía

- Rosalía 3. Cuarto Azul - Aitana

- Aitana 4. Buenas noches - Quevedo

- Quevedo 5. Borondo - Beéle

- Beéle 6. The Life of a Showgirl - Taylor Swift

- Taylor Swift 7. Nacer de nuevo - JC Reyes

- JC Reyes 8. Tropicoqueta - Karol G

- Karol G 9. Lo mismo de siempre - Mora

- Mora 10. Primera musa - Omar Courtz

¿Y las canciones?

En el Top 100 Canciones anual 2025, sigue destacando el género urbano con W Sound, Beéle y Ovy on the Drums y su éxito La Plena (W Sound 05). Por su parte, la canción más radiada en España en 2025 ha sido APT. de la neozelandesa-surcoreana Rosé y el estadounidense Bruno Mars.

Con los datos de 2025 que GfK, líder global en data y analítica de datos, ha recopilado para Promusicae —la asociación que representa el 95 % del mercado discográfico español— y Agedi, la Entidad de gestión de Derechos de Propiedad Intelectual de los productores de música, se confirma la relevancia de la escucha de música grabada a través de las distintas plataformas de streaming.

Así, los datos indican que los españoles escuchan más de 280 millones de canciones al día. Estas cifras también confirman el crecimiento de la venta de vinilos, que ha incrementado en un 22 % las unidades vendidas, frente al 9 % del ejercicio anterior.