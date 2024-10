Rosalía canta en el nuevo disco de Carolina Durante: 'Normal' es su colaboración sorpresa

¿Se convertirá Normal en la canción más popular de la carrera de Carolina Durante?, ¿incluso por encima de Cayetano o Perdona (ahora sí que sí)?

Aunque la colaboración se ha mantenido en riguroso secreto hasta la publicación del tercer disco de la banda este mismo viernes 25 de octubre, no sería de extrañar que el impacto de la estrella global sobrepasase los grandes hits del grupo liderado por Diego Ibáñez, cuya conexión con Rosalía es más que laboral: son cuñados. Hasta donde se conoce, el vocalista era pareja de Pilar Vila Tobella.

Una jugada maestra que redondea una estrategia de promoción casi redonda. A los carolinos les ha funcionado muy bien unir fuerzas con Barry B en Yo Pensaba que Me Había Tocado Dios, un tema que aunque no está incluido en este disco -estará en el nuevo de Barry- les ha puesto en el mapa de la escena más moderna durante todo el verano. Ellos son de punk pop y así lo demuestran sus singles de presentación: Misil, Joderse la Vida y Hamburguesas. Aun así, el tema que da título a este tercer álbum, Elige tu propia aventura, abre la puerta los arreglos sofisticados sin dejar de lado la esencia macarra del sonido Carolina Durante.

Normal, esta inesperada y deliciosa colaboración con Rosalía, habla de la aceptación (y casi resignación) del lado malo de cada uno:"Me crucé con tus amigas, no me soportan / Normal: yo también me odié". Y Rosalía le da un giro de humor a esa ruptura: " Te echaste una novia que es un poco rara / Es un poco cuadro que se parezca a mí".