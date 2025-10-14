Rosalía comparte una partitura inédita: así podría sonar su nueva música

Rosalía ha dado un pasito más en las pistas sobre su música.

Utilizando la red social Substack para compartir cultura, la artista está dejando entrever que su nuevo disco se centrará en sonidos más cercanos al género de la ópera y lo envolverán elementos religiosos como parte de unir la voz con lo celestial.

Ahora, la catalana ha vuelto locos a sus fans compartiendo una partitura con el nombre BERGHAIN, y muchos de ellos han analizado tanto la pieza musical, mientras otros la han tocado en distintos instrumentos, revelando el posible sonido de la música con la que Rosalía volverá más pronto que tarde.

Una partitura para instrumentos de cuerda

Según ha compartido la cuenta fan @RosaliaInfo_ES en la red social X, la anotación de Barroco 108 en la partitura hace referencia a que se trata de un arreglo de instrumentos de cuerdas con un "ritmo acelerado".

En la partitura se solapan la línea "melódica" y otra "más grave para las violas y los chelos". Recreada en los instrumentos de cuerda mencionados el resultado es una pieza clásica.

Lo mismo ocurre al piano, donde el ritmo acelerado cobra protagonismo y demuestra que Rosalía llevaría la musicalidad al siguiente nivel en su próximo álbum. Un nivel más próximo a lo lírico y clásico.