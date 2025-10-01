Rosalía lo apuesta todo al blanco (otra vez) con su vestido en el desfile de Dior

Rosalía, para el desfile de Dios en la Semana de la Moda de París | Jacopo Raule / Getty Images

Mientras Rosalía sigue teniendo en un limbo a sus fans por el misterio alrededor de su nuevo álbum, la artista vuelve a dejarse ver dentro de la industria de la moda tras brillar en la New York Fashion Week. Esta vez, la catalana llega al desfile de Dior en la Semana de la Moda de París con un nuevo conjunto blanco.

Para la primera colección de Jonathan Anderson para Dior, Rosalía continúa demostrando su amor por la pureza del blanco, tal y como ha dejado ver durante su paseo por el jardín de las Tullerías. Se trata de un vestido corto y con capa, que va acompañado con unos zapatos negros.

Rosalía, para el desfile de Dior | Jacopo Raule / Getty Images

Durante el desfile, Rosalía se ha mimetizado con el resto de invitadas al desfile de Dior, como Zita d'Hauteville, Anya Taylor-Joy, Natalia Vodianova, Charlize Theron o la actriz Jenna Ortega, con quien la española se ha sentado al lado.

Rosalía y Jenna Ortega en el desfide de Dior | Shutterstock / GTRES

Esta no es la primera vez que Rosalía apuesta por el blanco, ni parece que sea la última. En la Met Gala, la catalana ya deslumbró ante las cámaras en mayo de este año con un vestido blanco, algo que repitió posteriormente en la portada de la revista ELLE o durante su asistencia a un partido de Carlos Alcaraz en el US Open.

La religión, elemento clave de su próximo disco

Los numerosos conjuntos de color blanco de Rosalía, símbolos de pureza, parecen confirmar la importancia de los elementos católicos en su nuevo disco. De hecho, el pasado jueves 4 de septiembre, aprovechó la celebración de Santa Rosalía para publicar una fotografía suya en el Museo del Prado junto al cuadro Santa Rosalía de Palermo de Anton van Dyck.

Esto coincide con otras pistas que ha estado dejando la artista sobre su disco, como que el título podría corresponder con su propio nombre. Daniel Gómez Sánchez, el compositor y doctor por la Universidad Complutense que basó su tesis en la obra de la artista, aseguró hace tiempo que este álbum supondría una autoafirmación de su identidad, por lo que podría denominarse "ROSALÍA".

Ese mismo día, la cantante sorprendió abriéndose un perfil en Substack, una plataforma para compartir contenido que permite suscripciones a través de correo electrónico. En ella, publicó con la imagen de una frase con letras negras y fondo blanco: "Construiré mi paraíso en tu nombre porque todo está por venir".