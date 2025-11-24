Rosalía confiesa que tiene TDAH y que los sonidos del entorno la distraen con facilidad

Rosalía está dando muchas declaraciones interesantes en cada entrevista que realiza, ya sea en lo que se refiere a su nuevo álbum LUX o sobre su vida personal.

Ahora, durante una entrevista realizada para el canal de YouTube Subway Takes, de la mano del presentador y cómico Kareem Rahma, ha dado revelado cuestiones personales sobre su vida, como que desde hace tiempo se ha dado cuenta de que tiene TDAH y cómo le gusta escuchar la música.

En cuanto a su condición, la artista ha revelado que no se está medicando al respecto y nunca se lo ha planteado. "Me distraigo mucho con sonidos", dijo la cantante justo antes de hablar sobre su TDAH.

A lo largo de la conversación, Kareem Rahma y Rosalía han apuntado que gracias a ello a veces puedes tener la oportunidad de descubrir cosas nuevas. Quién sabe si esta facilidad para distraerse le ayudó en el proceso de creación de su disco.

Sus mayores inspiraciones

Además, la artista ha comentado que la naturaleza es una de sus inspiraciones a la hora de escribir, pero, sobre todo para LUX, las religiones. Que su nuevo disco está repleto de referencias religiosas o es secreto para nadie, pero Rosalía ha aprovechado esta entrevista para hablar sobre su interés por conocer "diferentes formas de entender lo que es Dios".

Las historias de santos y monjas sobre sus experiencias místicas fueron una de las mayores fuentes de inspiración para Rosalía, por lo que, para ella, este álbum también fue un intento de estar más cerca de Dios y entender qué es para ella Dios. Sin embargo, como ha confesado, aún no lo tiene claro, pero, para ella, eso también es algo bonito. Estar en continuo descubrimiento.