Rosalía cuenta cómo le gusta escuchar música: "Escuchar música bajo te da mala suerte"

Durante la promoción de su nuevo disco LUX, Rosalía no ha parado de dar entrevistas que están dando mucho de qué hablar. En una charla con el cómico y presentador Kareem Rahma en su programa Subway Takes, Rosalía ha contado cómo suele ella escuchar música y por qué su forma de hacerlo es la más adecuada.

"Escuchar música (a un volumen) bajo te da mala suerte", declaró la cantante, explicando después que era más bien una creencia propia que algo que estuviese demostrado. Además, ha señalado que aunque su móvil le avise de que está subiendo demasiado el volumen con auriculares, ella disfruta de esta forma mucho mejor de la música por un motivo muy concreto.

La artista confesó además que en su casa también le gusta disfrutar de la música a todo volumen, teniendo una explicación muy clara esta necesidad tener el volumen alto: "Me da energía y puedo escuchar todos los detalles".

La forma en la que miramos nuestro entorno

La artista no solo ha compartido este pensamiento, sino que también ha hablado sobre cuestiones como su TDAH y cómo le hace distraerse con los sonidos a su alrededor. Esta mirada a lo que la rodea es un tema muy presente en la forma de ser y crear de Rosalía, pues, tal y como ella confiesa, debemos mirar más a los demás que a nosotros mismos.

"Si miras a los demás, podrás entenderte mejor a ti mismo", compartió Rosalía en el vagón de metro, pues, para ella, los demás son un reflejo de ti mismo.