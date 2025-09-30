Rosalía se pronuncia ante la llegada de su nuevo disco: "Si Dios quiere"

¿Cuándo saldrá a la luz el cuarto disco de Rosalía? Sin duda, es una de las incógnitas de los fans de la cantante. De momento, existen diversas teorías y rumores acerca de cómo será el disco de la cantante.

Pero más allá de eso, lo cierto es que La Motomami se ha pronunciado. Ha sido durante la Semana de la Moda de París, cuando en mitad de un pequeño encuentro con varios de sus fans, una de ellas le dijo "estamos esperando R4", a lo que ella le dijo: "Muchas gracias, prontito, si Dios quiere". Unas declaraciones con las que dejaría caer las intenciones de Rosalía por sacar su álbum cuanto antes.

Los looks de Rosalía para la Fashion Week de París

Más allá de posibles fechas, lo cierto es que quizás la vestimenta de la cantante nos deje alguna pista de cómo será su nueva era musical. En estos últimos días, Rosalía ha lucido varios looks, entre ellos un sencillo vestido blanco que contrasta con el vanguardismo de sus imponentes gafas y su chaqueta con estampado de camuflaje.

Rosalía luciendo un sencillo vestido blanco con chaqueta de camuflaje durante la Semana de la Moda en París | Gtres

A su vez, hemos podido ver a Rosalía en la capital parisina luciendo un conjunto de la diseñadora belga Julie Kelges, según corrobora Vanitatis: un top de cuello halter que deja los hombros al descubierto, con otra prenda central negra que crear una especie de corbata y una doble falda tipo midi.

Rosalía y su look de Julie Kelges durante su paso por la Fashion Week de París | Gtres

La posible fecha de su nuevo disco

De momento, no se sabe cuándo será la fecha del nuevo disco. De lo poco que se sabe de este dato es cuando ELLE España publicó que el nuevo trabajo de Rosalía saldría en noviembre. Una información que posteriormente se borró, según detalló el periodista Abel Planelles. Además, la periodista Suzy Exposito explicó el error: "Rosalía no me confirmó la fecha de estreno en nuestra entrevista, solo ella sabe cuándo estará listo el disco".