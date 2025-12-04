Rosalía regala a sus fans tres versiones de 'La Perla' para dedicar: "Ojalá no tengáis que usarlas"

La Perlase ha convertido ya en un fenómeno mundial y podría decirse que es sin ninguna duda la canción para dedicar a un ex por antonomasia.

Rosalíatenía muy claro lo que hacía cuando la escribía, pero no contenta con publicar un éxito, ha decidido crear tres miniversiones del principio del tema para poder dedicar a tu ex en función de cuánto de "perla" sea.

La cantante ha subido cada una de ellas a través de su canal público de WhatsApp, junto a un fragmento de la canción versionado de una forma peculiar y un deseo muy importante.

Cuándo usar cada versión

A través de su canal, la artista ha explicado por voz el tipo de "perla" al que hay que enviarle las versiones, cada cual más aguda que la anterior.

La primera nota de audio, que está en el tono más grave, estaría destinada a "los que son un poco 'perlas'". La siguiente estaría orientada a los que son "muy perlas o bastante 'perlas'", al tener un tono un poco más agudo.

Por último, tendríamos la versión para los que son "una 'perla' absoluta", la más aguda de todas, para que, como dice Rosalía, se la enviéis a vuestro ex y así "os quedáis a gusto".

El deseo de Rosalía

"Ojalá que no tengáis ninguna perla en vuestra vida y que no tengáis que usarlas", desea Rosalía a sus fans en la última de sus notas.

Sin embargo, seguramente estos audios estén a punto de entrar en el top de audios más enviado de la historia.