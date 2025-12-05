Rozalén anuncia tres conciertos antes de su retiro temporal: "Donde todo comenzó"
Rozalén se tomará un descanso indefinido a partir de 2026, pero antes volverá a reunirse con su público con tres conciertos recién anunciados en Madrid. "Me parecía simbólico cerrar un círculo precioso", ha comentado.
Rozalén necesita descansar tras una larga gira de conciertos con su disco El abrazo (2024). "Voy a parar, a reflexionar, a masticar y a digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años", dijo. Su retiro profesional, sin fecha de fin, comenzará el 1 de enero de 2026, pero antes se despedirá de sus fans con tres conciertos en Madrid.
Aprovechando el lanzamiento de su nueva canción Efímera, Rozalén ha anunciado este viernes 5 de diciembre sus últimos espectáculos en directo antes de retirarse. "Terminaremos esta gira con tres conciertos únicos en la Sala Galileo de Madrid este 28, 29 y 30 de diciembre, donde tocamos en 2012 con banda por primera vez en la capital. Donde todo comenzó… Me parecía simbólico cerrar un círculo precioso", ha escrito en Instagram.
Las entradas saldrán a la venta este domingo 7 de diciembre, por lo que habrá que estar muy pendientes de la página web oficial de la artista.
Así suena 'Efímera', su nueva canción
El anuncio de estos tres conciertos llega a la par que Efímera, el nuevo tema de Rozalén donde se sincera sobre sus contradicciones: "Y cómo te explico que hay días / Que aún teniendo todo no soy feliz / Me compro una sonrisa blanca / Me visto de rojo, te finjo que sí", dice el estribillo.
"Quería dejaros antes de mi descanso esta canción que tenía desde hace años guardada en un cajón…", ha escrito la cantante sobre Efímera. "Nada es tan importante. Todo es efímero. Y hay que caer para entender y para volver. Se quedó fuera del último disco porque no era su momento. Ahora sí lo es. La he grabado a guitarra y voz de una sola toma, de la manera más orgánica y honesta, como todo empezó".