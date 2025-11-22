Concierto de Pablo López en Cibeles: a qué hora es y dónde ver el encendido de luces en Madrid

Madrid tiene todo preparado para su tradicional encendido navideño, que tiene lugar este sábado 22 de noviembre por la tarde en la plaza de Cibeles.

La ceremonia cuenta con una actuación en directo de Pablo López y su banda. El artista malagueño es el encargado de poner la nota musical al encendido de luces en Madrid con voz y música en directo. Otro invitado especial al evento es Carlos Sainz, el piloto madrileño que ha sido elegido para encender las luces de la ciudad.

A qué hora actúa Pablo López en Cibeles

Según informa el Ayuntamiento de Madrid, la actuación de Pablo López consiste en "un breve concierto previo, antes del gran momento del encendido". Por tanto, el malagueño podría actuar poco después de las 19:30, hora prevista a la que empieza el evento en Cibeles.

Cuando Pablo López termine su espectáculo en directo, el público será testigo de un videomappingtitulado La energía de la Navidad que se proyectará sobre la fachada del Palacio de Cibeles. Después, tendrá lugar un espectáculo de fuegos artificiales que marcará el comienzo de las celebraciones navideñas en Madrid.

Dónde ver el espectáculo en directo

Para aquellas personas que no puedan asistir presencialmente a Cibeles, el encendido navideño se puede seguir en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Madrid. Esto incluye, por supuesto, el espectáculo musical de Pablo López.

La actuación de Pablo López en el encendido navideño de Madrid llega solo un día después de que el artista haya publicado El niño del espacio, el primer sencillo de su próximo disco que da nombre a su gira de conciertos para 2026. "¿Quién me quiere conocer? / Te he esperado tanto / Soy parte de la luz / Te puedo ver", dice el estribillo de este viaje a la infancia.