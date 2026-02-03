Ruslana anuncia su EP 'Catarsis': fecha de estreno, tracklist y más

Después de hacernos un pequeño adelanto con las guapas no morimos de verdad,Ruslana nos ha sorprendido con el anuncio de varios detalles de su nuevo EP: Catarsis.

La artista canaria ha compartido tanto la portada del disco, como el resto de las canciones que lo conforman y la fecha de lanzamiento.

El EP será publicado el viernes 13 de febrero, justo un día antes de San Valentín, pero hay quienes incluso tendrán el privilegio de escucharlo en directo en el CATARSIS TOUR: Donde lo efímero se vuelve eterno.

Según se indica en la preventa del disco, Catarsis "presenta una evolución sonora y estética con respecto a Génesis, con un nuevo sonido más electrónico y destinado a la coreografía [...], con canciones energéticas, bailables y llenas de la energía rebelde que caracteriza a Ruslana".

Este proyecto ha sido creado de la mano de productores como D3llanos, Zárate, Grauu, Ferran Palauo o Elías Maro y reflejará todo el torbellino de emociones que supone el paso de la adolescencia a la adultez.

Tracklist de 'Catarsis'

las guapas no morimos de verdad

eterna

maneras

casi nada

que duela bien

Sold out en el 'CATARSIS TOUR'

El próximo 21 de febrero la cantante de LA BALADA empezará una minigira de presentación de este nuevo trabajo en Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao.

Por desgracia, las entradas ya están agotadas, pero hay listas de espera para Madrid y Valencia en las que puedes apuntarte a través de la web oficial de Ruslana, así que puede que muy pronto saquen más fechas.