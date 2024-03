Ruslana saca su lado más rebelde en la portada de 'Las chicas malas desafinan', su primer single

Ruslana está a punto de lanzar su primer sencillo como solista tras salir de Operación Triunfo.

La concursante quedó en tercer puesto y es de las pocas triunfitas que aún no ha compartido su música, pero sabemos que ha estado en el estudio trabajando con grandes profesionales como Samuraï, que le han ayudado ayudando a dar forma a su primer proyecto como artista.

La joven promesa dejará atrás su paso por el talent show —en el que interpretó infinidad de géneros— para definirse como una auténtica rockera en Las chicas malas también desafinan, y ha querido dejar plasmada esa personalidad fuerte en la portada de su primer sencillo, para la que ha sacado su lado más rebelde.

Ruslana se ha metido de lleno en el mundo del rock, y para la cover de su sencillo, se ha mostrado en actitud desafiante frente a una batería y el suelo lleno de claveles rotos.

"amigaaass ya está aquí !

estoy emocionadísima de anunciaros que por fin va a salir mi primer single, el cual ya este mismo viernes vais a poder escuchar exclusivamente en @amazonmusices

no me cabe todo el orgullo que siento por este trabajo, me siento más yo que nunca y me encanta que esta sea la versión que podáis conocer de mi.

de la mano con el maravilloso equipo con el que me toco trabajar me sentí capaz de absolutamente todo y más🫶🏼

@d3llano @samurai.fm @delgaao @missandrius

la semana que viene salimos en todas las plataformas y ya con el vídeo, un besito a todxs os quiero mucho❤️", ha escrito en su perfil de Instagram.

El sencillo se estrena este viernes 29 de marzo a las 00:00, donde podremos escuchar por fin el proyecto en el que ha estado trabajado.

¡Estamos seguros de que será brutal!