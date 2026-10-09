De un sample de 'Amelie' a 'Jamón Jamón': Judeline se rodea de referencias culturales en 'La Falda'

Judeline se está destapando como una de las artistas más dominadoras de la escena en 2026 y su nuevo single, La Falda, llega para afianzar todos los halagos que ha recibido tras el éxito de su colaboración Karol G y Rusowsky en BbY WOW y su rol musical e interpretativo en La bola negra, la película de Los Javis.

La joven gaditana se sumerge en un ritmo de reguetón añejo para cantar una letra llena de sensualidad en la, que los primeros acordes, sorprenden al samplear J’y suis jamais allé (I’ve Never Been There), la canción compuesta por Yann Tiersen para la banda sonora de Amelié, una de las películas que marcaron los primeros años del siglo XXI.

Una atmósfera musical a la que añade toques flamencos a través de palmas, su propio estilo vocal y el acompañamiento a los coros y jaleos de Sara Corea, Sheila Paz y Laura Reyes.

Rodeada de cine

En el plano visual, el videoclip cuenta con la firma de Jacob Parra-Mena, encargado de dirigir en escena a Judeline, el actor mexicano Diego Parra y la actriz Rossy de Palma. El joven se convierte en el pretendiente de Judeline, con quien recrea en algunas tomas la estética de la película Jamón Jamón, la película de 1992 que aupó como dos de los intérpretes con mayor proyección de España a Penélope Cruz y Javier Bardem.

En el caso de la mallorquina, la actriz y la cantante encarnan la versión en movimiento de La Primavera, el cuadro pintado por el artista cordobés Julio Romero de Torres, muy reputado por plasmar el imaginario andaluz a principios de siglo.