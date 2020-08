Los Santos Party y Lennis Rodríguez nos seducen al ritmo de su tema 'Báilame Lento'

Han pasado dos años desde que Cardi B lanzara su álbum debut, Invasion of Privacy, pero el tiempo de espera para escuchar su nueva música ha terminado con este 'WAP', un tema muy 'hot' junto a Megan Thee Stallion, en el que nos adentra en una mansión "muy húmeda" al ritmo de "There's some whores in this house", y en cuyas habitaciones encontramos a Kylie Jenner, Rosalía o Normani entre otras.

Un vídeo -y una letra- nos aptos para modosit@s... 🔥 [Vídeo + Letra]