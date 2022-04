Sebastián Yatra, Justin Bieber, Sofía Ellar, Miki Nuñez... 50 éxitos para añadir a tu playlist más cañera

No cesa el mal tiempo, pero ya sabéis el dicho, “al mal tiempo buena cara”, y para ello, ¿qué mejor que poner buena música y cantar y bailar al ritmo de los mejores éxitos? Te dejamos los hitazos que no paran de sonar en Europa FM que harán que tu mood cambie por completo sin importar el clima.

Uno de los temas por excelencia de TikTok con el que gritarás a todo pulmón es abcdefg de Gayle, pero si buscas algo más tranquilo, ¿qué tal un poco de Música Ligera de Ana Mena? Si te apetece menear el esqueleto no dudes en ponerte unos buenos Tacones Rojos y bailar al ritmo de Sebastian Yatra.

Made in Spain: se posiciona como uno de los mejores éxitos de esta semana, 10 minutos de Miki Nuñez. Otro éxito que no ha parado de sonar desde su lanzamiento la semana pasada es Y 23, de Sofia Ellar. Pero incluso las canciones más longevas tienen un hueco en nuestra lista, la nueva versión de Tenía tanto que darte, de La La Love You con Nena Daconte, tema que ha ido directo cual Flecha a nuestro corazón, como la canción de Leiva ft Elsa y Elmar.

Las versiones que canta Eva Soriano, la presentadora de nuestro morning show Cuerpos Especiales, siempre tienen un hueco entre los temas más cañeros de Europa FM. No tendremos Pangolín ni RaffaEva, pero sí que tenemos Rasputín, de Majestic x Boney M; y Raffaella de Varry Brava ¡Exitazos!

Algunas de las mezclas más alucinantes que le encantan a nuestros oyentes son Elton John ft Dua Lipa en Cold Heart, Kid Laroy ft Justin Bieber en Stay; J Balvin y Ed Sheeran en Sigue; Aitana y Nicki Nicole en Formentera; o La Pegatina ft Youthstar en Where Do We Go.

¡Dale al play y disfruta de estos temazos de la mano de la mejor emisora musical!