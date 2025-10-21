Los Secretos anuncia un "parón" de los escenarios

Los Secretos han puesto banda sonora a toda una generación. Dieron sus primeros pasos en la música hace 47 años y una infinidad de discos que han quedado en la memoria de muchos. Sin embargo, la banda fundada por los hermanos Urquijo, ha anunciado un descanso de los escenarios.

En un extenso comunicado en redes sociales, los intérpretes de Dejame han dado dicha noticia. "Queríamos anunciaros que durante el 2026 vamos a realizar un parón (que no descanso) de los escenarios", ha expresado Los Secretos al inicio de su escrito. Eso sí, la agrupación ha recalcado que esto "no será un parón total" y que se alejan de los escenarios "para hacer frente a una serie de preciosos proyectos totalmente nuevos para nosotros y que deseamos afrontar con todo nuestro cariño y dedicación".

La banda ha desvelado que "debido al gran número de actuaciones que realizamos al año" no han podido estar en el estudio. "Tarea que también nos apasiona y a la que debemos prestar atención y mimo" ha detallado. Asimismo, Los Secretos ha avanzado que el año que viene se adentra en proyectos muy ilusionantes y que en 2028 cumplen 50 años sobre los escenarios, por lo que trabajarán en algo muy especial.

"Empezamos a componer maquetas en 1978, nuestra primera gira fue a principios de septiembre del año 80… desde entonces no hemos parado, solo por las vicisitudes de la vida como la pérdida de nuestros queridos Pedro Díaz y la de mi hermano Enrique. Nunca hemos parado por voluntad propia, pero ya lo veníamos necesitando, así que, nos despediremos con los últimos conciertos del 2025 para reencontrarnos de nuevo en el 2027" ha firmado el vocalista Álvaro Urquijo.

Fechas de Los Secretos sobre los escenarios

A lo largo de este año, Los Secretos pasarán por diversos escenarios en España. Sus próximos directos son:

2 de noviembre – Liceu - Barcelona

1, 2 y 3 de diciembre – Teatro Calderón, Madrid

5 de diciembre – Auditorium, Palma de Mallorca

11 de diciembre – Teatro Marín, Teruel

13 de diciembre – Pabellón Ferial, Daimiel

20 de diciembre – Palacio de Congresos, Granada

26 de diciembre – Palacio de la Ópera, A Coruña

27 de diciembre – Auditorio Mar de Vigo, Pontevedra

Si quieres obtener más información puedes acceder a su página web.