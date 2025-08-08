Segunda jornada del Sonorama Ribera 2025: Viva Suecia deslumbra y la actuación sorpresa de Despistaos

El 7 de agosto ha continuado la 28ª edición del Sonorama Ribera, después de una primera jornada donde pudimos ver brillar a grandes artistas. En su segundo día, Aranda de Duero se ha llenado de rock, pop, música alternativa y urbana, dejando el nivel demasiado alto para el resto de días.

Con Europa FM como radio oficial, el Festival Sonorama Ribera nos ha regalado actuaciones de diez por parte de bandas y cantantes de diferentes géneros musicales que han estado actuando en los diversos escenarios con los que cuenta el evento.

La gran sorpresa de Despistaos

Uno de los momentos más especiales del día fue la actuación sorpresa de Despistaos. La banda española cantó temas como Estrella y Cada dos minutos y sus míticas Gracias y Física o Química. Para este último tema, subieron al escenario para interpretarla Walls, Hens y Enol, viviéndose uno de los momentos más especiales en la Plaza del Trigo.

Viva Suecia, deslumbrando como nunca

De entre las bandas de la noche, Viva Suecia fue una de las que más hicieron bailar y cantar a los asistentes. Durante su show, pudimos escuchar temas como Deja encendida una luz, La orilla o Sangre. Los murcianos nunca defraudan, y esa noche tampoco lo hicieron con sus poderosas letras de indie rock. De hecho, agradecieron al propio festival de Aranda de Duero su recorrido: "Hemos estado en escenarios más grandes o más pequeños, pero de ninguna manera se podría entender esta banda sin el Sonorama Ribera en el ADN".

Café Quijano y la aparición de Nena Daconte

Y entre otra de las apariciones inesperadas de la noche tuvimos la de Nena Daconte, la cual se subió al escenario para cantar No tienes corazón junto a Café Quijano. Aparte de este tema, pudimos ver a la banda lucirse con temas como La Lola o también Sería mejor callarse junto a Gabri del grupo Shinova.

Vibrando con Ginebras

Mientras el sol se ponía, Ginebras apareció para hacernos vibrar con algunos de sus mejores temas como Billie Max, Desastre de persona o Ansiedad. Con este concierto, la banda ha puesto fin a su gira Billie Max Tour por todo lo alto, justo antes del comienzo de la grabación de su próximo disco.

Siloé, Pignoise y otras grandes actuaciones

Otros de los grandes artistas que hicieron retumbar Aranda de Duero fueron Pignoise y Siloé. La primera banda deleitó a su público con temas como Sigo Llorando Por Ti y Estoy enfermo, pero también una colaboración que puso a todos a saltar como fue Te entiendo con Despitaos. En cuanto a Siloé, representaron temas como La niebla o La verdad.

Los más trasnochadores pudieron disfrutar de algunos artistas como DJ Nano, Ani Queen, Cupido o Neverland Bari que pusieron el broche final a una noche que los asistentes no olvidarán nunca.