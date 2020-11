American Music Awards: Dónde y cuándo ver la gala de los AMAs en la que actuarán Justin Bieber, Jennifer Lopez, Katy Perry y más

Los American Music Awards prometen llenar de música y energía los hogares de muchos fans, que se encontrarán en el escenario con 17 artistas dispuestos a dar lo mejor de sí en un espectáculo presentador por Taraji P. Henson.

DÓNDE Y CUÁNDO VERLO

La gala de premios AMAs se retransmitirá desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles el próximo 22 de noviembre. En España será a las dos de la madrugada del domingo 23 de noviembre debido al cambio horario.

La retransmisión empezará a esa hora en el canal ABC, en ABC.com/watch o a través de su canal de Youtube, aunque este no es el único canal que dará la señal de los premios. También lo harán Hulu con Live Tv, AT&T TV now y Youtube TV.

17 GRANDES ACTUACIONES: JUSTIN BIEBER, BILLIE EILISH, KATY PERRY...

Bebe Rexha & Doja Cat, Machina Gun Kelly, Dan + Shay y Lewis Capaldi fueron de los primeros confirmados, a los que se une Machine Gun Kelly, Nelly y Bell Biv DeVoe.

Maluma y Jennifer Lopez se subirán a un escenario en el que también actuarán Bad Bunny & Jhay Cortez, máximos exponentes de los ritmos urbanos. De hecho, este año la organización inaugura un apartado dedicado a la música latina por su "creciente popularidad" entre el público de Estados Unidos. También veremos a otros artistas como Shawn Mendes, Megan Thee Stallion, Lil Baby, BTS y Dua Lipa.

The Weeknd & Kenny G se unen también a Katy Perry, que debutará en directo con su nueva música y el estreno mundial de 'Only Love'. Será la primera vez que se suba a este escenario en 7 años y lo hará con su maternidad recién estrenada.

Justin Bieber y Billie Eilish cierran la lista de actuaciones, dos grandes nombres que acumulan millones de fans alrededor del mundo.

LISTA COMPLETA DE NOMINACIONES

Son los votos de los fans los que deciden los ganadores de los AMAs. The Weeknd y Roddy Rich lideran el grupo de nominados con ocho cada uno. Megan Thee Stallion les sigue de cerca con cinco y Justin Bieber, Lady Gaga, Taylor Swift, Doja Cat, Bad Bunny y DaBaby obtuvieron cuatro cada uno.

Artista del Año

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Artista nuevo del año

Lewis Capaldi

Doja Cat

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Colaboración del año

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “Rockstar”

Dan + Shay with Justin Bieber, “10,000 Hours”

Lady Gaga & Ariana Grande, “Rain On Me”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé, “Savage Remix”

Artista social favorito

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Video musical favorito

Doja Cat, “Say So”

Future ft. Drake, “Life Is Good”

Lady Gaga and Ariana Grande, “Rain On Me”

Taylor Swift, “cardigan”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Artista masculino favorito - pop/rock

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

Artista femenino favorito - pop/rock

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Duo o grupo favorito - pop/rock

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

Álbum favorito - pop/rock

Harry Styles, “Fine Line”

Taylor Swift, “folklore”

The Weeknd, “After Hours”

Canción favorita - pop/rock

Lewis Capaldi, “Someone You Loved”

Dua Lipa, “Don’t Start Now”

Post Malone, “Circles”

Roddy Ricch, “The Box”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Artista masculino favorito - country

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Artista femenino favorito - country

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Duo o grupo favorito - country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Álbum favorito - country

Luke Combs, “What You See Is What You Get”

Blake Shelton, “Fully Loaded: God’s Country”

Morgan Wallen, “If I Know Me”

Canción favorita - country

Dan + Shay with Justin Bieber, “10,000 Hours”

Maren Morris, “The Bones”

Blake Shelton (Duet with Gwen Stefani), “Nobody But You”

Artista masculino favorito - rap/hip-hop

DaBaby

Juice WRLD

Roddy Ricch

Artista femenino favorito - rap/hip-hop

Cardi B

Nicki Minaj

Megan Thee Stallion

Álbum favorito - rap/hip-hop

Lil Baby, “My Turn”

Lil Uzi Vert, “Eternal Atake”

Roddy Ricch, “Please Excuse Me For Being Antisocial”

Canción favorita - rap/hip-hop

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “Rockstar”

Roddy Ricch, “The Box”

Artista masculino favorito - soul/R&B

Chris Brown

John Legend

The Weeknd

Artista femenino favorito - soul/R&B

Jhene Aiko

Doja Cat

Summer Walker

Álbum favorito - soul/R&B

Doja Cat, “Hot Pink”

Summer Walker, “Over It”

The Weeknd, “After Hours”

Canción favorita - soul/R&B

Chris Brown ft. Drake, “No Guidance”

Summer Walker, “Playing Games”

The Weeknd, “Heartless”

Artista masculino favorito -- Latino

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Artista femenino favorito - Latin

Becky G

KAROL G

Rosalía

Álbum favorito - Latin

Anuel AA, ”Emmanuel”

Bad Bunny, “Las que no iban a salir”

Bad Bunny, “YHLQMDLG”

Canción favorita - Latin

Bad Bunny, “Vete”

Black Eyed Peas X J Balvin, “RITMO (Bad Boys For Life)”

KAROL G & Nicki Minaj “Tusa”

Artista favorito - alternative rock

Billie Eilish

Tame Impala

twenty one pilots

Artista favorito - adult contemporary

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

Artista favorito - contemporary inspirational

Lauren Daigle

for KING & COUNTRY

Kanye West

Artista favorito - electronic dance music (EDM)

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Soundtrack favorito

"Birds of Prey: The Album"

"Frozen II"

"Trolls: World Tour"