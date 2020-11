Shawn Mendes y Justin Bieber se sinceran en ‘Monster’ contando los momentos más duros de sus vidas

¡Por fin ha llegado el día! Shawn Mendes y Justin Bieber estrenan ‘Monster’, una de las colaboraciones más esperadas del año en un video desgarrador que narra la vida y los momentos más difíciles por los que han tenido que pasar las dos estrellas canadienses en su camino a la fama.

El videoclip, dirigido por Colin Tilley, representa la agonía y la desesperación que ambos artistas han sentido a lo largo de su vida profesional en un video oscuro. Ambientado de noche, tanto Justin Bieber como Shawn Mendes desahogan sus miedos mientras se encuentran subidos en un gran ‘pedestal’ blanco.

“Me pones en un pedestal y me dices que soy el mejor, elévame hasta el cielo hasta que me dejes sin aliento, lléname de confianza, digo lo que haya en mi pecho”.

Con estas palabras comienza Shawn Mendes la canción demostrando a sus seguidores lo duro que puede ser para un adolescente y un niño convertirse de la noche a la mañana en un artista de éxito.

Justin Bieber, por su parte, también se sincera y en la segunda parte de la canción expresa lo que significó para él entrar en el mundo de la música a una edad tan temprana. “Tenía 15 años cuando el mundo me puso en un pedestal, tenía grandes sueños para hacer shows y crear recuerdos, hice algunos malos movimientos intentando actual ‘cool’ enfadado por sus celos”.

En el estribillo, ambos cantantes lanzan un mismo mensaje: “Por favor no me dejes caer, por favor no me dejes caer ¿Qué pasa si soy el monstruo? ¿Y si soy el monstruo?”.

Con esta canción los dos artistas han querido abrir su corazón al mundo al contar sus miedos a la vez que vez demuestran las similitudes que les unen musicalmente: sus inicios tempranos en un mundo tan complicado como es el de la música.

La colaboración fue anunciaba el pasado 16 de noviembre por ambos artistas a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, confirmando así las sospechas que habían nacido meses antes entre ambos fandom, cuando comenzaron a circular imágenes de los dos artistas paseando por Los Ángeles. En estas imágenes les acompañaba la pareja actual de Bieber y expareja de Shawn, Hailey Baldwin.

‘WONDER’, EL CUARTO Y NUEVO DISCO DE SHAWN MENDES

‘Monster’ será la única colaboración que formará parte del nuevo y cuarto disco de Shawn Mendes titulado Wonder, que saldrá a la luz el próximo 4 de diciembre y del que ya hemos podido disfrutar de dos de sus canciones: ‘Intro’ y ‘Wonder’.

El álbum promete ser, según las palabras del propio artista “un pedazo de él, plasmado en papel y grabado en forma de canción”. Y es que cada una de las canciones del álbum fueron compuestas por el canadiense y anunciadas en plena pandemia de coronavirus mientras se encontraba en compañía de su pareja sentimental, Camilla Cabello.

Por su parte, Camila ha demostrado ser un gran apoyo para su chico, compartiendo en redes sociales lo emocionada y orgullosa que se encontraba de Shawn al haber creado el álbum “con cada pedazo de su alma, su espíritu y su esencia con la más pura de sus intenciones”.

Ahora solo queda esperar, tras confirmarse de forma oficial las actuaciones de Justin Bieber y Shawn Mendes en los premios American Music Awards 2020 (AMAS), si compartirán escenario por primera vez y nos deleitarán en directo de su nuevo single.

Para saberlo, habrá que esperar a la madrugada del 23 de noviembre, en la que compartirán escenario con artistas como las superestrellas coreanas BTS, Billie Eilish, Bad Bunny, entre otros.

LETRA DE 'MONSTER', DE SHAWN MENDES Y JUSTIN BIEBER

You put me on a pedestal and tell me I’m the best

Raise me up into the sky until I’m short of breath

Fill me up with confidence, I say what’s in my chest

Spill my words and tear me down until there’s nothing left

Rearrange the pieces just to fit me with the rest

But what if I what if I trip, what if I what if I fall

Then am I the monster yeah, just let me know

what if I what if I sin, what if I what if I break

Then am I the monster yeah, just let me know yeaahhh

I was 15 when the world put me on a pedestal

I had big dreams of doing shows and making memories

Made some bad moves trying to act cool upset by their jealousy

Lifting me up, lifting me up, yeah and tearing me down, tearing me down, down, down,

Take responsibility for everything I’ve done, holding it against me like you’re the holy one

I had a chip on my shoulder, had to let it go

Cause unforgiveness keeps them in control, I came in with good intentions then I let it go

And now I really wanna know

What if I what if I trip, what if I what if I fall, I fall

Then am I the monster, just let me know

what if I what if I sin, what if I what if I break yeah

Then am I the monster, just let me know

Please just let me know

Please don’t let me fall

Oh please don’t let me fall

What if I’m the monster, what if I’m the monster yeah