Selena Gomez sorprende en el concierto de Coldplay en Los Ángeles para cantar 'Let Somebody Go'

La cantante y actriz Selena Gomez ha sorprendido con una aparición estelar en el concierto de Coldplay —en Los Ángeles— que la ha devuelto a los escenarios para cantar su colaboración con el grupo inglés, Let Somebody Go.

La banda británica Coldplay no deja de sorprender en cada parada de su estratosférica gira mundial Music of the Spheres World Tour. Es inherente al grupo, parece que solo saben hacerlo así.

Siguiendo esta tendencia, y tras viralizarse una vez más hace escasos días por su actuación en Vancouver, donde Chris Martin subió al escenario al pequeño Leo, que ese día cumplía 10 años, para cantarle un Cumpleaños feliz improvisado al piano, esta vez la banda ha abierto las bocas de su público con la aparición sorpresa de la estadounidense Selena Gomez.

Así, el vídeo en el que Coldplay y Selena cantan su colaboración Let Somebody Go, ha corrido como la pólvora.

Hace muchos años que los seguidores de la también actriz no la ven subirse a un escenario, una de las razones por las que esta interpretación ha sido especialmente sorprendente.

Desde su tour como solista Revival Tour (2016), en el que cantaba el álbum homónimo lanzado en 2015, no hemos tenido el lujo de volver a tener a la artista girando por el mundo con su música, a pesar de que en 2020 lanzó Rare.

Sin embargo, sabemos que Selena prepara el inminente estreno de su próximo proyecto; un cuarto álbum de estudio en solitario después de Stars Dance, Revival y Rare, que verá la luz antes de lo que pensamos y que, bajo todo pronóstico, vendrá acompañado de una gira.

Por su parte, los de Inglaterra ya han anunciado su próximo CD: Moon Music, que saldrá en mayo de 2024.