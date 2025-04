Serena Williams asegura que su baile en la Super Bowl 2025 no fue un ataque a Drake

La participación de Serena Williams en el show de Kendrick Lamar fue sin duda uno de los momentos más comentados de la Super Bowl 2025. La extenista apareció por sorpresa sobre el escenario para hacer un baile que desató la polémica. Muchos vieron en los movimientos de sus pies un claro ataque a Drake, su expareja y a quien Lamar ataca en la canción Not like us, que sonaba en ese momento.

Todo especulaciones, o eso es lo que dice Williams, que en una entrevista con la revista Time ha asegurado que no había segundas intenciones en sus movimientos.

"Absolutamente no", responde tajante. "Yo jamás haría eso. Y fue triste que alguien pudiera pensar eso. Respeto que fue lo que se les ocurrió. Obviamente, entiendo que alguien pudiera pensar eso. Pero de ninguna manera. Nunca he tenido sentimientos negativos hacia él. Lo conocemos desde hace muchos años", apunta la deportista, que hizo en el show del descanso el Crip Walk, un movimiento de baile con una fuerte carga cultural en Compton, la localidad de Los Ángeles considerada la cuna del movimiento del rap West Coast y la comunidad afroamericana.

No es la primera vez que hace este baile. En 2012 también siguió estos pasos tras conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. En aquella ocasión, Williams respondió a las críticas con firmeza: "Primero, era solo un baile. Segundo, ¿por qué me preguntan eso? Deberían hacerme preguntas que me eleven, no cosas así... ya terminé con esa pregunta".

Drake y Serena salieron intermitentemente entre 2011 y 2015 y la separación no se produjo en los términos. Tras su ruptura, Drake ha tenido comentarios poco agradables para Alexis Ohanian, marido de Serena Williams desde 2017.