Sergio Ramos anuncia 'Cibeles', una canción dedicada al Real Madrid: "Yo nunca quise irme"

Sergio Ramos ha sorprendido este sábado 30 de agosto con el anuncio de Cibeles , su segunda canción en solitario y la primera desde 2018.

No es ninguna novedad que Sergio Ramos, jugador del Real Madrid C. F. entre 2005 y 2021, está muy vinculado a la música. El fútbol no es su única pasión, y así lo demostró en 2016 cuando se unió a Niña Pastori y RedOne para cantar La Roja Baila (Himno Oficial de la Selección Español).

Ahora, Ramos ha sorprendido a todos sus seguidores con el anuncio de Cibeles, su próxima canción como cantante que supondrá su segundo tema en solitario después de SR4 (2018). El sencillo verá la luz este domingo 31 de agosto a las 19:00 CEST.

Parece que Cibeles es una carta abierta de Sergio Ramos al Real Madrid C. F., tal y como desvelan los adelantos de la canción: "Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen / Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele / [...] / Y tú lo sabes, Cibeles".

Así fue la salida de Sergio Ramos del Real Madrid

Ramos, quien fue capitán del club madrileño, empezó a jugar en el Paris Saint-Germain F. C. tras su salida del Real Madrid C. F. en 2021.

El propio deportista explicó lo ocurrido tras el anuncio oficial de la noticia: "El club me hace una oferta de un año con bajada de salario. Quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico. Era un tema de años, me ofrecían un [año] y yo quería dos por tranquilidad. Era lo único que he pedido".

"En las últimas conversaciones acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, dentro de un plazo hasta el 30 de junio que sigo siendo jugador del Real Madrid. Se me comunica que, aun habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado", añadió.

Actualmente, Ramos juega en el C. F. Monterrey desde 2025 tras un año en el Sevilla F. C.