Bad Gyal se sincera sobre su carrera por el estreno de 'Más cara': "Sigo decidiendo qué hago y qué no"

Tras su comentada actuación en los Premios Goya 2026, Bad Gyal ha lanzado este 6 de marzo su segundo disco: Más cara. La catalana se envuelve de sonidos caribeños y grandes artistas, pues el álbum cuenta con ocho colaboraciones junto a J Alvarez, Maureen y 8belial, Chencho Corleone, Jenny "La Sexy Voz", Victor Mendivil, Jadiel el Incomparable, De La Rose y Ozuna.

Aunque solo han pasado dos años desde su primer disco, La Joaia (2024), ahora Bad Gyal tiene más influencia y oportunidades. "En el disco anterior no tuve productor ejecutivo, así que lo hice un poco sola", explica para jenesaispop. "Iba haciendo sesiones con productores independientes que no trabajaban entre ellos. En este hemos formado un equipo con muchísimo talento y con muchas personas con las que no había trabajado nunca", añade, refiriéndose a productores como Luny Tunes y Danja.

En esa misma entrevista, Bad Gyal asegura que ha llegado al mainstream manteniéndose en el underground: "Lo he conseguido cien por cien". Su objetivo era establecerse en el gran público para seguir haciendo lo que quiere: "Ser dueña de mis decisiones y de mi creatividad. Tener inversión, tickets, estadios… y seguir diciendo: 'Quiero hacer una canción con Chencho'. En ese sentido, me siento bastante en mi prime, porque tengo más recursos que nunca, y los recursos te dan libertad para hacerlo mejor", dice.

"Si tú dices que soy un producto, ¿qué te voy a decir? Lo vas a seguir pensando. Te puedo dar los argumentos que sea"

Del mismo modo, la cantante señala a quienes la acusan de haber cambiado artísticamente: "Sigo decidiendo qué hago y qué no hago. Por eso, cuando la gente dice: 'Se ha vuelto no sé qué'… Me he vuelto lo que me tenía que volver, porque son decisiones que he tomado y me han traído hasta aquí", comenta. Y añade: "Que cada uno crea lo que quiera. Si quieren pensar que soy un producto, no me importa mucho".

Así es 'Más cara', el nuevo disco de Bad Gyal

Más cara está concebido como la "dream playlist" de Bad Gyal, un proyecto personal inspirado en la música que marcó sus primeros recuerdos y que continúa moldeando su evolución artística. Creado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España, el álbum fusiona reguetón, R&B, dancehall, merengue house, shatta jamaiquino, guaracha y kompa haitiano, entre otros géneros, dando forma a un sonido potente y vanguardista que se siente a la vez nostálgico y actual.

A lo largo del álbum, Bad Gyal reclama y redefine espacios tradicionalmente dominados por hombres dentro del género, canalizando confianza, placer y autoexpresión desde una perspectiva femenina propia y contundente. El proyecto transita entre la audacia y la vulnerabilidad, el lujo y la calle, la intimidad y el espectáculo, abrazando una dualidad que se ha convertido en un eje central de su identidad artística.

Tracklist de 'Más cara'