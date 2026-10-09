Concierto de Dani Fernández en Madrid: a qué hora empieza, cómo llegar, accesos del Movistar Arena y setlist

Dani Fernández llega con su La Insurrección Tour al Movistar Arena de Madrid. El artista cerrará dentro de muy poco esta última gira antes de su merecido descanso, pero antes hará la capital suya.

El intérprete de Bailemos tiene cuatro conciertos en el recinto madrileño este mes, en los que ha colgado el cartel de sold out cada noche. Y este viernes 9 de octubre sus fans tienen la primera cita de la gira con el artista en Madrid.

Desde Europa FM te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta para disfrutar por completo de Dani Fernández en directo.

Horarios del concierto de Dani Fernández en Madrid

Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:

Apertura de puertas: 19:00 horas

Inicio de concierto: 20:30 horas

Fin aproximado: 22:30 horas

La duración del concierto es de aproximadamente dos horas.

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Leiva por una puerta u otra:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible

- Grada Goya Planta 0 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6

- Grada Goya Planta 2 y 6 Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista General

- Pista General Puerta 70 - Pista General

- Pista General Puerta 73 - Palcos Felipe II

Los cuatro conciertos de Dani Fernández en el Movistar Arena de Madrid

Este mes de octubre el Movistar Arena de Madrid se entrega al Insurrección Tour de Dani Fernández con cuatro conciertos:

9 de octubre de 2026

16 de octubre de 2026

17 de octubre de 2026

23 de octubre de 2026

Setlist de Dani Fernández en Madrid

Aunque el artista podría dar alguna sorpresa en sus conciertos en Madrid, esta es la lista habitual de canciones del setlist de La Insurrección Tour: