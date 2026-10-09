Concierto de Dani Fernández en Madrid: a qué hora empieza, cómo llegar, accesos del Movistar Arena y setlist
¿Cómo se llega al Movistar Arena y por dónde tengo que entrar? ¿A qué hora empieza el concierto? ¿Qué canciones cantará Dani Fernández? Te contamos todo lo que tienes que saber para disfrutar sin contratiempos del conciertos de este 9 de octubre en Madrid con La Insurrección Tour.
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Dani Fernández llega con su La Insurrección Tour al Movistar Arena de Madrid. El artista cerrará dentro de muy poco esta última gira antes de su merecido descanso, pero antes hará la capital suya.
El intérprete de Bailemos tiene cuatro conciertos en el recinto madrileño este mes, en los que ha colgado el cartel de sold out cada noche. Y este viernes 9 de octubre sus fans tienen la primera cita de la gira con el artista en Madrid.
Desde Europa FM te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta para disfrutar por completo de Dani Fernández en directo.
Horarios del concierto de Dani Fernández en Madrid
Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:
- Apertura de puertas: 19:00 horas
- Inicio de concierto: 20:30 horas
- Fin aproximado: 22:30 horas
La duración del concierto es de aproximadamente dos horas.
Cómo llegar al Movistar Arena
La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay maneras de llegar al recinto:
- Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).
- Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.
- Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.
Accesos al Movistar Arena de Madrid
Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Leiva por una puerta u otra:
- Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II
- Puerta 10 - Pista General
- Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4
- Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible
- Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro
- Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6
- Puerta 37 - Pista General
- Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro
- Puerta 50 - Pista General
- Puerta 70 - Pista General
- Puerta 73 - Palcos Felipe II
Los cuatro conciertos de Dani Fernández en el Movistar Arena de Madrid
Este mes de octubre el Movistar Arena de Madrid se entrega al Insurrección Tour de Dani Fernández con cuatro conciertos:
- 9 de octubre de 2026
- 16 de octubre de 2026
- 17 de octubre de 2026
- 23 de octubre de 2026
Setlist de Dani Fernández en Madrid
Aunque el artista podría dar alguna sorpresa en sus conciertos en Madrid, esta es la lista habitual de canciones del setlist de La Insurrección Tour:
- Todo cambia
- Clima tropical
- Supersubmarina / Si te vas
- Si tus piernas
- Criminal
- Dile a los demás
- Inertes
- Sin vergüenza
- Oaxaca
- Puñales / Te esperare toda la vida / Vértigo / Y te diré
- Competir
- Joderme la vida / Artificial
- Plan fatal
- Disparos
- Cariño, suéltate el pelo
- La trama principal
- Si no te hubieras ido
- Solo tienes que avisar
- ¿Y si lo hacemos?
- Bailemos
- Me has invitado a bailar