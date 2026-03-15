El setlist perfecto para el 'LUX TOUR' de Rosalía: las canciones que piden sus fans

Rosalía ya debería estar ultimando los últimos detalles del LUX TOUR porque celebra el primer concierto de la gira este lunes 16 de marzo en Lyon (París). Será la primera vez que la artista muestre su nuevo espectáculo al mundo, y lo hará antes de sus ocho fechas en España entre marzo y abril.

Para amenizar la larga espera, los fans de Rosalía se han propuesto elaborar su setlist de canciones ideal para estos conciertos. La cuenta @LUXT0UR en X (antes Twitter) ha elaborado tres encuestas para que sus seguidores eligieran las composiciones que les apetece escuchar en directo.

Tras recibir más de 270 respuestas, la lista suma 34 canciones e incluye todas las canciones del disco LUX, incluida un bonus trackdisponible solo en los formatos físicos del álbum: Novia Robot. Por supuesto, no faltan éxitos de MOTOMAMI (SAOKO, G3 N15 o LA COMBI VERSACE) ni de El mal querer (MALAMENTE, PIENSO EN TU MIRÁ o BAGDAD).

Llama la atención la ausencia de cuatro de los temas más escuchados de Rosalía, tales como BESO (una de sus colaboraciones con Rauw Alejandro), LA NOCHE DE ANOCHE (con Bad Bunny), New Woman (con LISA) o Yo x ti, tú x mí (con Ozuna). Es posible que todos ellas se queden fuera del setlist oficial en favor de un espectáculo más conceptual y operístico.

Las 34 canciones ideales para el 'LUX TOUR', según los fans