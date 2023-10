Sevilla se rinde a los pies de Aitana en el Alpha Tour: 20.000 personas, luna llena y un homenaje a Elena Huelva

Aitanaha arrasado en el concierto más multitudinario de su gira.

Sevilla se ha rendido ante los pies de la cantante catalana, que ha congregado 20.000 corazones en el Estadio Olímpico de la Cartuja para vivir una experiencia inolvidable: el Alpha Tour.

La intérprete de 24 Rosas ha vivido uno de los conciertos más especiales de la gira, donde el público se ha volcado como nunca en cada una de sus canciones y han creado preciosos momentos juntos que nunca olvidarán.

Dress code check

En una noche muy importante en una ciudad con un color especial, Aitana no podía saltarse el propio código de vestimenta que ella misma había propuesto a sus fans.

La artista se ha subido al escenario con un top azul celeste y un maquillaje a juego, además de una falda de tablas blanca y unas botas de tacón negras.

Para la prueba de sonido, la artista también ha vestido de azul, uno de los únicos conciertos en los que ha hecho doblete en cuanto al dress code y que ha llevado un estilismo que ha agradado a sus fans, pues creen que sus looks está siendo un poco simples y poco coloridos.

Dedica 'Vas a quedarte' a Elena Huelva

Aitana y Elena Huelva, una joven que se hizo viral por mostrar con entusiasmo su lucha contra el cáncer y llevaba por bandera su lema "mis ganas ganan", tenían una bonita relación.

Elena, que falleció hace unos meses, era una increíble fan de la cantante, y la apoyaba allá a donde iba, siempre con palabras buenas y una sonrisa.

La catalana no se ha olvidado de ella en su ciudad y le ha dedicado uno de sus temas más emotivos, la balada Vas a quedarte, a modo de homenaje.

Primera vez cantando 'Luna' con luna llena

Luna es una de las tres baladas del nuevo álbum de Aitana, que se ha convertido automáticamente en una de las favoritas del público por el sentimiento genera y por su letra.

Una de las ilusiones de la cantante se ha hecho realidad en Sevilla: cantar esta canción con luna llena.

"Sería bonito de repente hacer un concierto con la luna llena, dije que no pasaba nada, y no pasa nada, pero Sevilla, esta noche tenemos la luna llena. No la vemos desde aquí, pero está, no sé si creéis en estas cosas, pero yo sí creo", ha dicho la cantante, expresando que se trataba de una señal del destino.

20.000 personas bailando Las Babys

Sin lugar a dudas, versionar el clásico Saturday Night fue una de las mejores decisiones de Aitana de cara a Alpha.

La intérprete ha conseguido poner a mover el esqueleto a todos sus fans allá a donde va, pero en Sevilla el efecto ha sido brutal: 20.000 fanáticos bailando Las Babys en el Estadio de La Cartuja junto a Aitana y su equipo, una estampa preciosa que seguro que se lleva para siempre en el corazón.

Uno de los momentos más bonitos y cercanos de la gira y que los fans y Aitana disfrutan más.