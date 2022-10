Shakira continúa publicando pequeños adelantos de 'Monotonía': un nuevo vídeo

Shakira está a punto de lanzar Monotonía, su colaboración con Ozuna de la que todo el mundo lleva hablando desde hace un mes. Y es que la cantante por fin ha puesto fecha para que escuchemos este hit que se viene: el 19 de octubre de 2022.

Desde hace una semana la intérprete de Te Felicito no para de publicar distintos mensajes, pistas y adelantos sobre su canción.

El último ha sido un clip donde se pueden escuchar los primeros acordes de la canción, junto a un vídeo de ella misma caminando por los pasillos del super llenando su cesta, simbolizando esa rutina que se acaba por transformar en monotonía.

Hacemos un repaso por todos los adelantos que ha dejado la cantante:

Mensaje desencriptado

Durante varios días, Shak estuvo publicando distintas mensajes misteriosos que finalmente han formado una frase, que forma parte de uno de los versos de su tema con Ozuna.

"No no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría", escribió la artista.

Primer clip: corazón pisado

El primer clip publicado por la cantante es un vídeo de un zapato de hombre pisando un (su) corazón. Si nos fijamos bien se aprecia detrás a la cantante de rodillas, un símbolo de intenso dolor.

Segundo clip: corazón apuñalado

Acompañado de unos breves segundos de la melodía de la canción, podemos ver un vídeo de un corazón apuñalado con la palabra monotonía, con el que Shakira anunció la fecha de lanzamiento del single: 19 de octubre de 2022.

Lo que está claro es que la estrategia de Shakira llena de adelantos de Monotonía está dejando el hype por las nubes y creando una gran expectación y ganas sobre su nuevo single.