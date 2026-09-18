Shakira inicia su histórica residencia de 12 conciertos en Madrid con un estadio exclusivo lleno de actividades

Shakira en Nueva York durante su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Kevin Mazur / Getty Images para Shakira

Shakira celebra este viernes 18 de septiembre el primer concierto de su residencia en Madrid, donde actuará 12 noches durante cuatro fines de semana seguidos hasta el 11 de octubre. Estas son las únicas fechas en Europa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, considerado el tour latino más taquillero de la historia.

Con estos conciertos, la colombiana reunirá a unas 600.000 personas en total, pues el aforo del Estadio Shakira asciende a 50.000 —todavía quedan entradas a la venta—. Antes del verano, Bad Bunny celebró una decena de espectáculos en el Metropolitano de Madrid, algo que la colombiana está a punto de superar con dos fechas más en un estadio temporal y construido exclusivamente para su residencia en la capital.

Javier Tomás, director general de Live Nation Creative, asegura que el equipo lleva trabajando en esta residencia 16 meses: "La inversión es impresionante. Esto es una inversión sin precedentes. Esto puede ser el mayor concepto musical alrededor de un artista fuera de un festival", dice. Pino Sagliocco, presidente de Live Nation​​ en España, explica que "se ha creado un mundo nuevo que no existía": "Esto es algo que nunca ha existido y nunca se ha visto. Es un Disney World musical desde el punto de vista cultural".

Shakira, más emocionada que nunca

"Siento que de verdad somos solo una nación latina", dijo Shakira el lunes 14 de septiembre a su llegada al aeropuerto de Madrid. "Lo que antes era un océano que nos separaba, hoy es un lazo que nos une. Por eso no solamente quise venir para cantar y bailar con ustedes, sino que también fue mi deseo elevar todo un lugar en el que podamos reconocernos mutuamente, un lugar en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina rodeados de artes, cine, gastronomía...", comentó sobre Macondo Park, un parque inédito con ocho pabellones dedicados a actividades multiculturales y ubicado en el sur de Madrid.

Un día después, la colombiana confesó estar "muy emocionada de volver a España": "Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero, cuando me fui, pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir, hasta que pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista. En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome. Por eso, volver, como decía Gardel, rodeada de tanto amor, me llena inmensamente", escribió en Instagram.

Macondo Park, un espacio multicultural con ocho pabellones

La residencia de Shakira en la capital española, titulada ES LATINA, reivindica la cultura y la identidad con un fuerte arraigo en las tradiciones latinas. No solo es un concierto, sino que es un pequeño mundo donde se dan la mano la literatura, el arte, la moda, la gastronomía o la música.

Aparte del auditorio, donde se llevará a cabo el concierto de la colombiana, Macondo Park cuenta con ocho espacios dedicados a una actividad diferente: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans). Todos estos espacios se aglutinan bajo el nombre Estadio Shakira.

Macondo Park y Shakira | Europa Press y Getty Images

El impacto de Shakira en Madrid

Más allá del impacto cultural, los 12 conciertos generarán un gasto directo asociado de entre 150 y 200 millones de euros para la economía de la capital, una cifra final que dependerá también de los asistentes que procedan de fuera. Se estima que alrededor del 50 % de los asistentes puede proceder de fuera de la ciudad.

El doctor en economía Albert Guivernau estima para EFE que el gasto total para un asistente que viaja expresamente para el concierto va entre 500 y 700 euros, al incluir la entrada, el alojamiento, la restauración, el transporte y el ocio, mientras que en el caso del visitante internacional, que suele permanecer más noches, el importe puede superar "fácilmente" los 800 euros.

Guivernau sitúa que por cada euro de gasto directo se podrían generar entre 1,40 y 1,70 euros de actividad económica total, al incorporar el efecto sobre proveedores, empleo, salarios y consumo inducido. Esto permitiría que el impacto agregado pueda moverse aproximadamente entre los 210 y los 340 millones de euros.

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