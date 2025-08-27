Shakira invita a Danna Paola a cantar 'Soltera' en su concierto en Ciudad de México

Shakira se encuentra batiendo todos los récords con su gira internacionalLas Mujeres ya no Lloran World Tour. La última vez que vimos a la colombiana recorriendo todos los escenarios con su música fue en 2018 con El Dorado World Tour, pero si algo ha demostrado la de Barrranquilla es que no se ha quedado atrás.

Con más de 50 sold outsen lo que lleva de gira, la loba se ha posicionado como una de las artistas más taquilleras de la historia. 12 de los shows que han tenido que colgar el cartel de entradas agotadas han sido en México.

La cantante sabe el papel tan importante que el pueblo mexicano ha tenido y tiene en su éxito profesional. Por ello, ha querido regalar un momento inolvidable al público durante su primera parada en Ciudad de México. La cantante invitó este martes a Danna Paola al show para cantar juntas Soltera, convirtiendo a esta en la primera artista femenina que se suma a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

"Esta belleza mexicana cargada de puro talento", dijo Shakira para presentar a Danna Paola, la actriz y cantante que se ha convertido en una de sus grandes amigas.

Aunque no es la primera vez que Shakira trae a un artista invitado a un show, sí es la primera vez desde que arrancó LMYNL el 11 de febrero que sube al escenario a una mujer. Y qué mujer… su invitación está cargada de sentido.

No solo Danna Paola se ha expresado abiertamente como una de las mayores fans de Shakira subiendo covers de alguna de sus canciones, sino que además ha vivido de cerca todo el proceso de producción de Soltera. Si por algo destaca el videoclip oficial de la canción es por la cantidad de estrellas con las que cuenta: Annita, Lele Pons, Natti Natasha… y como no, Danna Paola, que también se encuentra presente en uno de los tiktoks que publicó Shakira en redes sociales par promocionar el hit, lanzado en octubre de 2024.

Como dijo Shakira después de la actuación: "Tú estuviste ahí, en el inicio de todo esto con Soltera, apoyándome, y eso jamás lo olvidaré". Este momento ya se ha vuelto viral en redes sociales, aplaudiendo a la de Barranquilla por esta sorpresa que fusiona la amistad y la visibilidad de las cantantes femeninas, a partes iguales.