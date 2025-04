Shakira y Maluma cantan 'Chantaje' por primera vez en directo en Medellín

Shakira ha hecho realidad lo que avisó hace unos días: el primero de sus dos conciertos en Medellín (Colombia) ha contado con la aparición estelar del medellinense Maluma, con quien ha cantado y bailado por primera vez su colaboración Chantaje encima de un escenario.

Este espectáculo de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que tuvo que reubicarse por problemas logísticos, ha tenido lugar en el Estadio Atanasio Girardot, donde este domingo 13 de abril cerrará su paso por Latinoamérica hasta su regreso a partir de agosto. Así, Shakira ha vuelto a Medellín tras varios años sin actuar allí: "Cantar en estas montañas con la gente que tanto quiero es un regalo. Estos últimos tres años no han sido nada fácil para mí, pero de las caídas nadie se salva. Pero la caída no es el final, sino el comienzo", ha dicho sobre el escenario.

Durante su concierto, la colombiana ha tocado temas como (Entre paréntesis) o Ciega, sordomuda, pero el que ha sonado con más fuerza ha sido Chantaje, su colaboración con Maluma de 2016 que nunca habían cantado juntos en directo. Hasta ahora. El público de Medellín ha enloquecido al ver al artista junto a Shakira bailando su canción.

Por si fuera poco, Chantaje ha sonado en versión salsa. "Bailamos, por favor", ha pedido Maluma. "Cuando quieras", ha respondido Shakira. Así, ambos han bailado al ritmo de su canción, regalándole a los asistentes un momento único.

Este domingo 13 de abril, Shakira vuelve a actuar en el mismo estadio de Medellín, y esta vez tiene preparada otro gran espectáculo al que está invitada Karol G, con quien probablemente cante por primera vez en directo TQG.