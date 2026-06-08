Shakira y Belinda ya ensayan para la ceremonia de apertura del Mundial de fútbol 2026

Shakira será una de las grandes estrellas de la ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol 2026. El jueves 11 de junio arranca la competición con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, que se celebrará a las 21:00 horas después de esta gran cita musical.

90 minutos antes, a las 19:30 horas, empieza el show con numerosos artistas sobre el escenario. Shakira y Burna Boy han sido los últimos en sumarse a la cita y ya han comenzado los ensayos en el antes llamado Estadio Azteca para dar el pistoletazo de salida al evento deportivo.

Este fin de semana han salido primeras imágenes de Shakira bailando sobre el terreno de juego y, según personas que pudieron escuchar la música desde fuera del estadio, la cantante interpretará varios temas, incluidos Hips Don’t Lie,Bamboo y Dai Dai, la canción compuesta para el Mundial junto a Burna Boy.

Shaira ha coincidido durante los preparativos con Belinda, a quien saludó en el backstage y con quien podría también hacer una colaboración. Según insiders, las dos artistas podrían subirse juntas al escenario para cantar Día de enero, la canción que ambas cantaron juntas el 30 de agosto de 2025 en uno de los conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en CDMX.

Sea como fuere, lo que es seguro es que Shakira y Belinda formarán parte de la primera de las tres ceremonias de inauguración del Mundial, una cita que contará también con artistas de la talla de Tyla, Maná o Danny Ocean.

Qué artistas actúan en la ceremonia de inauguración del 11 de junio

En total diez artistas han sido confirmados para la cita musical en el Estadio Ciudad de México, que dará paso al primer partido de la competición. No será el pistoletazo de salida ya que un día antes, el miércoles 10, está anunciado el Countdown Concert en Canadá, Ciudad de México y Estados Unidos.

Alejandro Fernández

Belinda

Burna Boy

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Shakira

Tyla

Las tres ceremonias de inauguración del Mundial de fútbol 2026

En total se celebrarán tres ceremonias de inauguración del Mundial de fútbol y una última cita en la final del 19 de julio. Por primera vez en la historia, el último partido del Mundial contará con un espectáculo del medio tiempo al estilo de la Super Bowl.

Las inauguraciones serán los días 11 y 12 de junio: